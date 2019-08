Ferreira: “Hay gente cobarde con fueros y me someto al polígrafo”

Ferreira incluso aceptó someterse a un detector de mentiras si hace falta. En su descargo, el ex titular de la ANDE hizo un repaso detallado de toda la negociación que conllevó a la firma del acuerdo y aseguró que siempre actuó de buena fe.

“Yo dije toda la verdad y voy a seguir diciendo la verdad. Hay gente que tiene fueros, que difama y desgraciadamente esos fueros esconden mucha cobardía y esconden y nublan la verdad. Me ofrezco someterme a un detector de mentiras frente a todos, incluido el abogado José Rodríguez. Y que con vergüenza o con orgullo se sepa la verdad”, sostuvo.

Durante su exposición, Ferreira volvió a dejar en claro que se negó a firmar el acuerdo porque se trataba de una gran traición a la patria.

“Dejen de sostener la posición brasileña, y sostengan la paraguaya. En el ámbito técnico no nos iban a ganar nunca, por eso llevaron a otro ámbito, donde hay otros intereses. Yo si firmaba esto, iba directo a Tacumbú, a lo mejor firmaba el acta en prisión”, aseguró.

Los legisladores oficialistas y cartistas en todo momento buscaron inculpar a Ferreira; sin embargo, quedaban en ridículo ante cada respuesta del mismo.

RESPONSABLES. Al ser consultado directamente sobre quiénes creía que eran los responsables de la firma del acta secreta, Ferreira apuntó sus dardos directamente hacia las principales autoridades paraguayas de la Binacional, y sobre el entonces ministro de Relaciones Exteriores Luis Castiglioni.

“La carga principal está en los miembros de la dirección técnica de Itaipú. Se tuvo que haber manejado primero ahí, después la Dirección Financiera. Luego la Dirección Jurídica de Itaipú y el director general paraguayo. No soy un estudioso del organigrama de Itaipú, pero son las personas y áreas que debieron haber trabajado en eso. Los que integraban Secoi y la Cadop. Hay que sacar algunos quistes o sino volverá a ocurrir”, sentenció.

Asimismo, a su criterio, la responsabilidad no puede delegarse, por lo que le pareció incomprensible que Castiglioni ni siquiera se inmute en informarse bien sobre las negociaciones que se estaban llevando a cabo.

“Coincido en que la responsabilidad no se delega. Hay un responsable operativo que es Saguier, pero a partir de ahí en general es también responsable Castiglioni, él es responsable de lo que hacen sus subordinados. No es cuestión de confianza nomás. El que firmó es responsable. No conozco cómo es la responsabilidad dentro de la Cancillería. Me extrañó escuchar que se firmó sin que el canciller haya visto. Un tema importante jamás le hubiera dado a otro que firme”, sostuvo.

Ferreira además explicó todo un compendio preparado para su exposición ante los congresistas a través de los monitores.

Saguier declara esta mañanaEl ex vicecanciller Hugo Saguier Caballero finalmente declarará esta mañana ante la Comisión Investigadora. En principio, estaba previsto que Saguier hablara luego de la disertación de Pedro Ferreira, pero a raíz de que este último se extendió en demasía en su comparecencia, los legisladores decidieron escuchar hoy al diplomático. Saguier incluso acudió al Congreso ayer, pero se retiró.