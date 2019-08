Ferreira compromete aún más al vicepresidente Velázquez

Pedro Ferreira, ex titular de la ANDE, confirmó ayer en sus redes sociales que el propio vicepresidente Hugo Velázquez le presentó al abogado José Rodríguez González e incluso le pidió que el joven participe en las conversaciones sobre la venta de energía de la ANDE a la empresa brasileña Léros Comercializadora.

“Con relación al abogado, hijo de cuando eso una ministra, presentado a mí por el mismo vicepresidente como su representante y hombre de su confianza, para que esté en su representación en todas las conversaciones relativas a venta de energía a la empresa con la que él contactó, ayer me enteré que no era funcionario público”, publicó ayer en su cuenta de Facebook.

De esta forma, Ferreira complicó la situación de Velázquez con el escándalo de Itaipú, a pesar de que el vicepresidente trató de deslindar cualquier responsabilidad sobre su vinculación con la anulación del punto seis del polémico acuerdo sobre la contratación de potencia.

Sobre el punto, el vicepresidente había manifestado ante los diputados que había recibido en su oficina al joven letrado y un grupo de empresarios brasileños interesados en la compra de energía, pero sostuvo que los derivó al entonces presidente de la ANDE, Pedro Ferreira.

Mensaje del presidente. En el mismo posteo, Ferreira se dirigió a los que le tratan de “mentiroso” y mostró un mensaje que le envió el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, donde el titular del Ejecutivo le agradeció por decir la verdad –durante su intervención en el Congreso el 30 de junio– y le deseó “fuerza” (ver captura de la conversación en infografía).

“Para todos los que ayer me trataron de mentiroso, les comparto el mensaje que me envió el presidente, luego de mis 4 horas de declaración hecha en el Parlamento”, escribió el ex titular de la ANDE.

Sobre SEGUNDA acta. Respecto al segunda acta bilateral que firmaron ayer en la Cancillería, que deja sin efecto el acuerdo del 24 de mayo, Ferreira señaló que siguen mintiendo. “Sigue la mentira de que hay que acordar para facturar. Nunca leyeron la reversal 5, ni el Cadop 150 (aprobado por el Consejo), ambos vigentes. Hace 12 años (desde 2007) no hay acuerdo en el ámbito técnico y lo mismo se facturó”, posteó en sus redes sociales.

Esta publicación fue acompañada por una imagen que resalta un error en el nuevo acuerdo, concretamente, que se escribió Electrobras en vez de Eletrobras.