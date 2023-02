Feprinco pide al Estado que actúe para frenar contrabando y abigeato

En el comunicado, la Feprinco expresa su preocupación porque estos flagelos “afectan severamente a los productores pecuarios de nuestro país”, por lo que solicita de forma urgente al Estado que adopte medidas urgentes para proteger a la producción local.

El gremio indica, además, que estos flagelos ponen en peligro la salud de los consumidores, la seguridad de los pequeños, medianos y grandes productores y genera millonarias pérdidas económicas al país. “Pedimos, asimismo, que el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) intensifique los controles en los diversos locales de comercialización del producto en referencia para corroborar la procedencia del mismo, atribución que le otorga el Artículo 2° de su Ley Orgánica”, expresa el comunicado.

Impunidad. Al mismo tiempo, Feprinco lamenta la impunidad con la que están operando los abigeos y contrabandistas en todo el territorio nacional y considera que solo desalentando la comercialización de la carne de contrabando “será posible obtener resultados positivos” en la lucha contra este flagelo. Al mismo tiempo, el gremio sugiere “la conformación urgente de un comité con participación público-privada que revise las normativas actuales, en el marco de un trabajo tendiente a fortalecer a las instituciones interventoras en estos casos”, finaliza.

La preocupación de la Feprinco hace referencia a que cada vez caen más cargamentos de carne argentina, ingresada de contrabando. El viernes último, mediante un allanamiento realizado a un frigorífico de Limpio, las autoridades anticontrabando incautaron nada menos que 37 toneladas de carne vacuna de contrabando. Igualmente, unos días antes, se descubrió la venta de carne de caballo como si fuera vacuna, en varias carnicerías de Luque, en donde se decomisaron alrededor de 10.000 kilos de este producto.

“Desmoraliza a la industria paraguaya”

“El contrabando desmoraliza a la industria local”, sentenció Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), en reacción al comunicado de la Feprinco. Agregó que el ingreso masivo de contrabando deja al descubierto lo permeable que son las fronteras y la debilidad de los controles. La situación se agrava cuando los productos ilegales que ingresan al territorio nacional van a parar a establecimientos no habilitados, lo que pone en riesgo a los consumidores. “Hay que poner fin a esto de alguna forma”, aseveró Duarte. “No vemos resultados, no hay gente presa, no hay gente condenada por eso”, se quejó el industrial.