Fecha de arribo de vacunas darán recién días antes de confirmarse

Que las vacunas contra el Covid-19 van a llegar después de la segunda quincena de febrero, “eso es categórico”, según manifestó el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud.

Aseguró comprender la ansiedad que genera el hecho de que ya se esté vacunando en países vecinos y aquí aún ni siquiera se tenga una fecha confirmada para la llegada del primer lote de vacunas. “La gente quiere más precisiones, creo que hay mucha ansiedad, viendo cómo vacunan en países de la región. Excepto los mejores alumnos de la pandemia, Paraguay y Uruguay, todavía no empezaron a vacunar”, expresó a radio Monumental 1080 AM. Señaló que cuando en otros países pusieron fechas de vacunación, no lo hicieron un mes antes ni 15 días antes, sino que lo anunciaron entre cinco a siete días antes. “Esa perspectiva vamos a tener, entre cinco a siete días antes, cuando se cierre todo lo que es la logística internacional, vamos a anunciar el 20 o el 18 de febrero. Pero mientras no se tenga esa certeza, el ministro (Julio Mazzoleni) es muy prudente y no quiere tirar fechas porque por ahí no se cumplen”, apuntó el epidemiólogo. “Creo que el mundo lo hizo así, solo que lo hicieron antes. A nosotros nos afecta mucho porque se está vacunando al otro lado del río, ese es el problema que nos genera mucha más ansiedad”, reconoció. Lo expresado por Mazzoleni –hace unos días– de que la vacunación se iniciaría en la última semana de febrero era en alusión –dijo– a las negociaciones del mecanismo Covax. “Dependemos tanto de la logística global que esa incertidumbre también nos agobia”, tiró. No obstante, en las negociaciones bilaterales con Gamaleya, también en la cantidad y cuándo vendrá hay incertidumbre, “pero puede ser de que llegue antes de la última semana”, aventuró respecto a que la Sputnik V podría arribar antes que la Oxford/AstraZeneca al Paraguay. Pero vendrá “de a puchito”, lanzó. “Que lleguen 100.000 es nada, es 50.000 personas vacunadas. Lo ideal si tengo toda la vacuna quiero llegar antes del inicio del invierno con por lo menos el 20% de la población más susceptible vacunada”, afirmó con referencia a las personas mayores de 60 años, los que tienen comorbilidad y al personal de salud. “Si empezábamos a vacunar en diciembre, de a puchito, como está haciendo Argentina, Brasil o Chile, no superando el 1% de la población, el impacto para el freno de la epidemia y una disminución de muertes e internados, va a ser ínfimo. Recién se va a ver ese cambio cuando supere el 20% o 30% de la población. Como lo está demostrando Israel”, sostuvo.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



ESPERA. Director de Vigilancia atribuye la tardanza a dificultades logísticas internacionales a resolver.



ANSIEDAD. El Dr. Sequera estimó que cinco a siete días antes se oficializará la llegada del primer lote.



26.268

funcionarios de la Salud, hasta el cierre de esta edición, se registraron en la plataforma para recibir la vacuna.



300.000

dosis de la vacuna AstraZeneca fueron comprometidas que llegarían, tras la segunda quincena de este mes.



1.000.000

de dosis de la vacuna Sputnik V es lo que contempla el contrato firmado con el Instituto Gamaleya de Rusia.



Cuando en otros países pusieron fechas de vacunación, no lo hicieron un mes antes ni 15 días antes; dijeron entre cinco y siete días antes.

Dr. Guillermo Sequera,

director de Vigilancia de la Salud.