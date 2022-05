Fariña: “Uno sueña con estos goles”

“Uno sueña con esos goles en este tipo de partidos y se me pudo dar”, apuntó el ofensivo a lo que sumó acerca del festejo: “Es un desahogo grande, cuando hice el gol me salió sacarme la remera y gritarlo como lo grité porque es hermoso marcar en un clásico”.

Abordando lo que fue la acción para la conquista, Fariña explicó: “Cuando Dani Rivas lleva la pelota, vi que había pase claro para Alfio que aguantó de gran manera y me cedió sin dudar, y una vez que recibí ya sabía que era directo al arco, y gracias a dios se metió”, ampliando además: “En las prácticas uno intenta en las definiciones, a veces salen y no pero esta vez salió perfecto”.

Con respecto al emotivo abrazo que se dio con el DT tras su salida, el futbolista remarcó: “Cuando salí lagrimeamos con el profe “Chiqui” Arce, era un abrazo que lo teníamos guardado para un momento así, y le agradeció haberme bancado en los partidos que no me salían las cosas, fueron palabras de gratitud y decirle por fin salió todo lo que planeábamos”.

Fariña además puntualizó acerca de su desempeño en el juego: “Esto da mucha confianza para dar ese paso que me estaba faltando, en los tres partidos anteriores no me venían saliendo las cosas y este tipo de juegos es como dar un paso para adelante”.



3

goles alcanzó Luis Fariña en Cerro en 19 juegos disputados. Anotó 2 en Copa Paraguay y 1 en Copa de Primera.