Familia busca a joven de 17 años desaparecida en Ypané 

Mónica Parra indicó a NPY que el martes pasado fue la última vez que vio a su hija, Araceli Jacqueline Cabañas Parra, de 17 años. La joven fue a la despensa situada en la esquina de su casa, en el barrio San Andrés de Ypané , pero ya no regresó.

La madre manifestó su preocupación por el paradero de su hija y explicó que ella seguía tratamientos médicos. Sus familiares piden ayuda para encontrarla.

“Ella tenía un G. 5.000 y salió a comprar algo. Le dije que no tarde y que vuelva enseguida, pero pasaron 15 minutos y no volvía. Fuimos a buscarle y ya no estaba”, relató la mamá de Araceli.

La joven vestía una blusa de color negro, un short vaquero de color oscuro y zapatillas. “Muchos me dijeron que le vieron caminando por la avenida Thompson a altas horas de la noche del martes y que entró a un copetín”, indicó.

Para cualquier información, la familia habilitó los contactos (0984) 993- 073 o al (0973) 665-588.