Falló estrategia para tomar la Junta en San Vicente Pancholo

Fue una estrategia de los colorados para ganar la presidencia de la Junta, pero al final la sesión no se realizó. San Vicente cuenta con nueve concejales, cinco colorados y cuatro liberales. El intendente electo quiso imponer a una edil para la presidencia, pero uno de su equipo se opuso y este pasó a ser el candidato de los liberales y ante esto utilizaron a la policía para detener a Villagra. El intendente y los 4 colorados, al no tener cuórum, fueron hasta un local de eventos donde juraron. Este acto es nulo para los 5 concejales que no participaron.