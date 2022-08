Fallece Antonio Arbo, destacado pediatra y ex ministro de Salud

Colegas, amigos y ex pacientes lamentaron la pérdida del médico, a quien calificaron como un gran profesional, brillante y una persona que les ayudó cuando estaban enfermos.

‘‘Se nos va un gran médico. Fue un ministro ejemplar. Nunca el Dr. Arbo necesitó pisar la vereda para dar una declaración, fue un excelente ministro’’, manifestó Federico Franco, ex presidente de la República, en contacto con Monumental 1080 AM.

Nacido en Asunción el 19 de setiembre de 1958, Antonio Arbo se recibió como médico en la Facultad de Medicina UNA, realizó una especialización en Clínica Pediátrica e Infectología Pediátrica en el Consejo Mexicano de Infectología y Microbiología Clínica. Asimismo, era maestro en Ciencias Médicas expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México y médico especialista.

Fue director del Programa de Posgrado de Formación de Especialistas en Infectología Pediátrica en el Hospital Infantil de México. Ocupó el cargo de director del Programa de Posgrado de Formación de Especialistas en Infectología Pediátrica en el Instituto de Medicina Tropical de Asunción.

Se desempeñó como profesor titular de Clínica Pediátrica en la UNA.

Fue ex presidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, ex presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología, delegado regional de la Asociación Panamericana de Infectología y ex vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología.