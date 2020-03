Extranjeros no estaban bajo control sanitario en Caazapá

La Fiscalía y la Policía Nacional, a través de un allanamiento realizado ayer, constataron la presencia de extranjeros en Caazapá recién llegados al país que no fueron sometidos al control sanitario para prevenir el contagio del Covid-19.

La fiscala Laury Vázquez allanó el establecimiento Reljuv SA (Paraíso Verde) donde en el interior se encontraban alemanes y suizos que habrían llegado al país para asentarse. El lugar estaría en proceso de constituirse como una colonia. Se tuvo conocimiento a través de una denuncia del Hospital Regional que tenía conocimiento de que en el sitio habría ciudadanos extranjeros que no fueron sometidos a un control, en virtud de las medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad.

El viernes 20 de marzo ya se realizó una primera revisión por la agente fiscal donde en conversación con el dueño; el mismo negó dicha denuncia.

En aquella ocasión, se les exigió la lista de personas que residían en el lugar, a fin de verificar si ciudadanos extranjeros habían llegado al país en el periodo en que regían las medidas de control sanitario.

El propietario de la empresa, Juan Joaquín Buker, manifestó en esa oportunidad que no tenían extranjeros llegados posterior al periodo en que se implementaron las medidas, sino que el arribo de los mismos fue anterior.

Sin embargo, la agente fiscal solicitó informes a la Dirección de Migraciones y a otras entidades y se pudo cotejar que sí existían personas que llegaron posterior a dicha fecha. Se identificaron 9 personas, quienes ingresaron entre el 11 y 16 de marzo.

El sábado, llegó nuevamente hasta el lugar personal sanitario con la Policía Nacional, hubo una resistencia al control por parte del dueño, por lo cual el personal médico no tuvo acceso. Por tanto, se realizó la apertura de una causa penal y ayer se procedió al allanamiento. Los afectados fueron notificados de la obligación de cumplir el periodo de cuarentena sanitaria y fueron inspeccionados por el personal médico que acompañó el allanamiento. No se observaron síntomas; no obstante, están obligados a cumplir la cuarentena.