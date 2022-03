Extranjeros en el Paraguay al final de la Guerra Guasu II

La capital estando todavía bajo la vigilancia de las tropas de dos países aliados, Argentina y Brasil, donde el ambiente seguía siendo muy tenso.

Por la circular que Su Excelencia tuvo el honor de enviarme el pasado 25 de mayo, donde solicita un informe estadístico sobre los franceses establecidos en el país, S.E. encontrará adjunto un cuadro elaborado de mi registro de inscripción donde consta que noventa franceses han venido a inscribirse en el Consulado. Sin embargo, según las informaciones, existe entre 200 franceses en Asunción y sus alrededores, y un centenar en el resto de la república, lo que hace un total de 300 franceses establecidos en Paraguay.

Como el Paraguay está totalmente arruinado demográficamente, podría ser interesante hacer una breve relación de los extranjeros que están llamados a contribuir a su reconstitución. Para empezar con nuestros compatriotas, debo decirle que no se apoyan mutuamente y desperdician el poco dinero que ganan. Los colonos son generalmente vascos y de los Pirineos. Los franceses no se casan aquí, suelen vivir con paraguayas según la costumbre del país. Ninguno de ellos posee una gran casa comercial. Apenas hay 3 panaderos y 1 armero. Los franceses están bastante bien considerados.

Las demás nacionalidades francófonas están representadas por 6 belgas y 4 suizos, son empleados o relojeros y 1 canadiense casado con una paraguaya.

La colonia española cuenta con 500 personas, de las cuales 50 son mujeres. Los españoles son muy influyentes en su antigua colonia donde se imponen por su superioridad numérica. Muchos de ellos son propietarios de grandes casas u ocupan importantes puestos de trabajo en el gobierno, como secretarios de ministros por ejemplo. También están muy implicados en la política y, aunque son muy odiados por los paraguayos, que les temen, se apoyan muy bien. Los españoles de la clase obrera se dedican al trabajo de la tierra y a otros trabajos pesados; aunque no ganan más que los franceses son inclinados como ellos a la embriaguez, son más ahorrativos y guardan mejor su dinero. En general, ni ellos ni los franceses son agresivos como los italianos.

Los italianos son los más numerosos, entre 700, de los cuales una treintena son mujeres. Poseen casas, tanto de venta al por mayor como al por menor. Entre cinco o seis de entre ellos son empleados públicos, otros son agricultores o jardineros. No se les quiere porque son muy pendencieros, asesinos y están involucrados en todo tipo de conspiraciones y situaciones adversas. Todos los extranjeros que vienen aquí tienen poca moralidad en sus relaciones con las mujeres, pero son los italianos los que tienen menos modales. No obstante, hay que señalar que no beben y que son laboriosos y muy ahorradores. De hecho, se encuentran en todas partes. Casi monopolizan el trabajo de los marineros en el Río de la Plata. A diferencia de los españoles, muchos italianos regresan a Europa cuando han ganado un poco de dinero.

Durante la Guerra Grande, Bartolomé Mitre obtuvo el apoyo de la comunidad inmigrante en Argentina, en particular de los italianos. Había batallones de italianos recientemente llegados que participaron como mercenarios en la guerra (Torcuato Di Tella). El Brasil utilizó igualmente este método con los alemanes.

Los portugueses son entre 100 individuos en Paraguay. Se comportan bien y no arman escándalo, pero se les considera como trabajadores mediocres. Uno o dos son ricos, pero ninguno tiene una gran casa comercial. La mayoría son jornaleros o barqueros. No se dedican a la política y ninguno de ellos trabaja en oficinas gubernamentales.

Los ingleses son entre 30, constituyen una excelente colonia. Son ingenieros, contables o trabajadores del ferrocarril. Dos de ellos están casados con paraguayas. Si la anunciada colonia de 2.000 ingleses llega realmente, serán muy influyentes. (Se trata de los colonos del Lincolshire Farmers que fue un completo fracaso, no prosperó por la mala organización en Londres y la mala administración en la instalación de los colonos en Paraguay).

Los alemanes son 15, entre comerciantes o empleados, no poseen grandes casas comerciales. Están bastante bien considerados, pero no son amados.

Los inmigrantes alemanes y sus descendientes participaron en la guerra contra el Paraguay en la armada brasileña (Jean Roche).

El ejército de la flota brasileña representa entre 4.000 y 4.500 hombres, casi todos negros, a los que hay que añadir entre 400 y 500 civiles. Casi todos tienen negocios o son obreros, unos 40 han traído a sus esposas. Unos 300 soldados son desertores, la mayoría negros, se establecieron a 30 o 40 leguas de Asunción donde viven con mujeres paraguayas. El ministro de Brasil tiene la intención de concederles la libertad y la concesión de las tierras donde están asentados.

Miles de mujeres siguen a los regimientos. Al final de la guerra estaban tan agotadas por la miseria que no tenían hijos. En unos veinte años la población del Paraguay, que ya tiene la piel muy oscura, estará completamente mezclada de sangre negra. Los brasileños son odiados y tratados secretamente como negros y “macacos” por los paraguayos, a quienes los López, por interés político, han podido inspirar un orgullo muy vivo de sus antepasados indígenas.

El cuerpo de la ocupación argentina es de 250 a 300 hombres, muchos de los cuales son muy malos sujetos, reclutas extranjeros, convictos, enviados al ejército en lugar de cumplir sus condenas. Tienen frecuentes reyertas con los soldados y la Policía paraguaya, que también es un elemento muy malo, injusto y cruel.

Los soldados de Argentina rara vez son pagados, por esta razón son propensos al robo. En general los argentinos, correntinos y orientales son una raza traidora vengativa y sin escrúpulos.

Los argentinos no militares son entre 150 y, entre 60 mujeres. Son peones o sirvientes, no cultivan la tierra.

Los orientales (uruguayos) son pocos, una treintena, hay una sola casa de venta al por mayor. Son en general empleados o peones. También hay chilenos, bolivianos y peruanos empleados en Asunción.

Dentro de unos treinta años la raza paraguaya, que actualmente es casi indígena y dominada por las mujeres, se ahogará en la mezcla de sangre extranjera que dejarán los soldados y los inmigrantes, pero la sangre indígena y negra dominará siempre.

*El cónsul Paul d'Abzac se encargó de la sucesión del francés Berchon des Essarts, fallecido en Asunción, lo que provocó problemas con el gobierno paraguayo. Tuvo que refugiarse en la cañonera italiana Confianza, a fin de transladarse inmediatamente a Buenos Aires. Pidió el cierre del consulado por “ser peligroso e inútil mantenerlo en el país”. El gobierno paraguayo le retiró el exequátur.

Vizconde Paul d'Abzac, al ministro de Asuntos exteriores. Diciembre, 1872. Archivos diplomáticos, Quai d'Orsay. (redactado en francés)