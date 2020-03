Expertos recomiendan no recurrir a tapabocas hechos en la casa

No lo practique en casa. “Entiendo que mucha gente va a sentir una sensación de seguridad pero médicamente no hay una evidencia para poder utilizar tapabocas caseras de tela. Puede resultar contraproducente porque no protege como la quirúrgica que está compuesta por varias capas. Si una persona tiene síntomas menos aún, lo que debería hacer es aislarse”, advierte el doctor José Fusillo, neumólogo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología.

Como efecto adverso, señala que las telas de algodón o poliéster absorben mayor humedad y pueden generar aumento de síntomas como rinitis o afección en la garganta. Fabricación certificada Actualmente quien cuenta con la licencia para la fabricación de mascarillas quirúrgicas es el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), a través de su Centro de Referencia Textil y Confección. El insumo es elaborado exclusivamente para la cartera sanitaria Se trata de un material especial proveído por el Ministerio de Salud. Son kits quirúrgicos sellados que deben ser trabajados de manera cuidadosa, sin exposición al polvo, señaló la directora del Centro, Rossana Zárate. También indicó que no se recomienda crear tapabocas de algodón o poliéster, ya que la exposición al virus puede ser peor. Tampoco las telas TNT son recomedables. La producción en los talleres es de 1.500 tapabocas. La materia prima es propileno, un material impermeable. Asegura que dicho tejido cumple con todos los parámetros de bioseguridad, diferenciándose por tener cinco capas en lugar de las dos o tres de los tapabocas comunes Uso consciente Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) instaron a racionalizar el uso de tapabocas de tal manera a que un posible desabastecimiento pueda afectar al personal de blanco que se encuentra en primera línea del combate contra la pandemia. No obstante, desde el Ministerio de Salud Pública señalan que si alguna persona sana tiene dudas por el ambiente en que se mueve o por con quienes se relaciona, tiene la libertad de usar la mascarilla de manera racional, consciente y con los cuidados que esto requiere. Advierten que un mal uso de las mascarillas puede significar restarle protección a nuestro personal de blanco que se encuentra luchando en los hospitales. Recuerda que las mascarillas deben desecharse adecuadamente para que sean eficaces y no agrave el riesgo de contagio. Para quitarse la mascarilla se recomienda hacerlo por detrás, sin tocar la parte delantera de la mascarilla. Luego se debe desechar inmediatamente en un recipiente cerrado. Posteriormente se debe lavar las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.



Nueva amenaza a la salud



Falsa seguridad. En mascarillas de algodón o poliéster el virus puede traspasar fácilmente.



Efectividad. Uso de las quirúrgicas son seguros si se combina con buenas prácticas de higiene.