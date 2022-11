Expertos esperan cambios en dirección de Mercosur tras el resultado electoral

Este lunes, dos expertos dialogan con la Agencia EFE sobre lo que el Gobierno encabezado por Lula -quien asumirá el próximo 1 de enero- significará para el Mercosur.

Daiana Ferraro, licenciada en Relaciones Internacionales, docente y especialista en Integración Regional, subraya que el nuevo presidente de Brasil "ve la cancha un poco más desde arriba" a diferencia de Jair Bolsonaro, quien, desde su punto de vista, "no priorizó el bloque" y fue más por el camino de disminuirlo que de aumentarlo.

Asimismo, sostiene que en este momento de "muchas transiciones hegemónicas de globalización y demás" hay expectativa de que el mandatario electo piense "mucho más en la construcción no solo del Mercosur, sino de América Latina en su conjunto como ya lo ha hecho".

Por su parte, Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay y doctor en Relaciones Internacionales, dice que la visión que tiene Lula sobre el Mercosur "es bien distinta" a la de Bolsonaro y en particular a la del ministro de Economía, Paulo Guedes.

MENOS FLEXIBILIZACIÓN. "Lula tiene una visión en general de la integración latinoamericana mucho más política, mucho más retórica (...). Esa visión me parece que no es coincidente con la que tiene Lacalle Pou sobre lo que quiere hacer con el Mercosur. No es coincidente con la flexibilización y tampoco es coincidente con un Mercosur más pragmático y más abierto al mundo", sostiene.

Por otro lado, ambos hablan sobre la situación de Uruguay y China, país con el que el país sudamericano trabaja para poder sellar un tratado de libre comercio (TLC).

En ese sentido, Bartesaghi dice que Lula tendrá una política con China "muy parecida" a la de Bolsonaro, pero más potenciada.

"Lo que vamos a ver es un Lula que va a potenciar la relación con China. ¿El hecho de que Brasil siga potenciando sus relaciones con China supone un TLC? No", asevera.

En concordancia con esto, explica que el vínculo entre ambas naciones se va a seguir profundizando en términos políticos y en términos de inversiones como se está dando ahora. EFE