Exoneraciones tributarias superan la emisión de bonos en el PGN 2019

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2019, debido a las distintas exoneraciones tributarias, el Estado dejará de recaudar G. 3,47 billones (USD 599 millones) el próximo año. Esto representa el 13,8% de lo que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y Aduanas esperan recaudar.

En nuestro país, según el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), existen actualmente alrededor de 64 incentivos o beneficios que tienen como fin reducir la carga impositiva para diversos sectores económicos, principalmente sobre el impuesto al valor agregado (IVA) y los impuestos a la renta (Iracis e IRP).

En el otro extremo, y ante la falta de recursos ordinarios, el Fisco recurrirá a la emisión de bonos para financiar sus programas de inversión. Mediante las colocaciones locales e internacionales espera obtener G. 3,44 billones (USD 595 millones) el año que viene (ver la infografía).

Salto. Si bien el monto presupuestado para bonos es prácticamente similar al solicitado para este año, el estimado para las exoneraciones pegó un salto importante.

En ese sentido, en el PGN vigente se estima que el gasto tributario cierre el año en USD 456 millones, cifra que es inferior en USD 143 millones a lo previsto para el 2019.

No obstante, según explicaron desde el Ministerio de Hacienda, esa diferencia en términos monetarios se debe, principalmente, a la actualización de la base del Producto Interno Bruto (PIB).

En ese sentido, los técnicos de la cartera remarcaron que las exoneraciones previstas disminuyeron en 9 puntos básicos con respecto al PIB en el próximo año. Es decir, de una relación del 1,45% del PIB en el 2018, pasará a 1,36% del PIB en el 2019.

Revisión. El Fisco argumenta que los incentivos o beneficios tienen como fundamento principal fomentar la inversión y reducir precios en productos elementales para la gente, como los de la canasta básica y los farmacéuticos.

En entrevista con ÚH, el titular SET, Fabián Domínguez, aseguró que uno de los objetivos del nuevo gobierno es justamente revisar el gasto tributario.

El subsecretario de Estado dijo que, si bien hay modalidades que funcionan muy bien como la Ley 60/90 De Inversiones o la Ley 1064/97 De Maquila, una vez que las empresas beneficiadas estén estabilizadas hay que ir retirando las exoneraciones de forma gradual.

Embed

Para economista, algunos beneficios no se justifican

Para el economista Luis Rojas, de la Sociedad de Economía Política del Paraguay (Seppy), el Ministerio de Hacienda debería analizar de mejor manera el impacto que tiene la aplicación de las exoneraciones tributarias.Sostuvo que los beneficios que impliquen un menor costo de alimentos o remedios son adecuados, pero instó a revisar otros que se dan a sectores productivos.En ese sentido, recordó que actualmente los sojeros, con una participación enorme en la economía, pagan solamente un 5% de IVA, mientras que por operaciones de exportación de productos agropecuarios les corresponde una devolución del 50 y hasta el 100% del IVA, lo cual reduce su aporte en torno al 5 o 6% del total de la recaudación tributaria. “Por otro lado, al no tener ingresos por impuestos, el Estado recurre al endeudamiento para financiar sus obras, lo que no es sostenible en el tiempo. El Fisco debe empezar a revisar las exoneraciones y aumentar su recaudación”, expresó.