Existió mala comunicación sobre entradas, aduce G5Pro

“Luego de realizar mi denuncia en la Secretaría de Defensa del Consumidor, donde no me hicieron tanto caso, con este grupo nos autoconvocamos a la oficina de G5Pro donde tampoco nadie dio la cara. Entonces le escribí en sus redes al director Rodrigo Nogués, él me contestó y me pidió la lista de las personas que vinimos a reclamar ese día y hoy (por ayer) estamos cobrando en efectivo”, relata Eliana Ortiz.

Agrega que a su parecer es una falta de respeto lo que acontece, pues el trato debería ser igual para todos los clientes, ya que en la lista que ella pasó solo figuraban ocho personas que se autoconvocaron.

Otro de los afectados es Luis Santacruz, quien adquirió sus entradas anticipadas en el 2019. “Ya al inicio de la pandemia veíamos cómo en otros países se reembolsaban las entradas y empezamos a hacer nuestros reclamos. En octubre se abrió un registro online para la devolución de las entradas, pero eso nunca ocurrió”, comenta Santacruz.

Por medio de un comunicado, la empresa organizadora avisó sobre la reprogramación de la quinta edición del Asunciónico para el 21 de setiembre del 2021, explicando que las entradas adquiridas serán válidas para nuevas fechas y para quienes no deseen conservar sus entradas podrían reclamar el reembolso en www.asuncioni.co.

“Las pocas personas que cobramos es porque insistimos por redes sociales y vinimos a la oficina. Instamos a los demás que insistan porque es la única forma, lastimosamente”, menciona Carolina Ruiz Díaz.

La empresa. Durante una entrevista en el programa En voz alta por radio Monumental, el director de G5Pro, Rodrigo Nogués, aclaró algunos puntos. “Estamos haciendo los reembolsos en la medida de las posibilidades de la empresa. Nos comprometemos a comunicar las cosas de manera más clara y en tiempo. Quiero aprovechar también para comentar que estamos reprogramando todos los shows que estaban previstos”, señaló Nogués.

El mismo mencionó que como compensación estarán entregando vauchers con un valor mayor a los tiques y las devoluciones se realizarán por partes, pues aparte de Asunciónico también estaban previstos Soda Stereo y Kiss.

Jorge Figueredo Klein, representante de la Asociación Paraguaya de Productores de Espectáculos, comentó sobre situaciones similares en países vecinos. “La suspensión de los eventos masivos fue inesperada y por decisión del Gobierno. Esto ocurrió en todo el mundo”, destacó.