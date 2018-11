Exigen regularizar ocupación de tierras y acampan frente al Indert

Exigen un certificado de ocupación, debido a que hace ocho años viven en el lugar.

campesinos indert1.jpg Los campesinos reclaman la falta de servicios en el asentamiento. Juan Agüero.

“Exigimos un certificado de ocupación. Además no tenemos agua, no tenemos caminos, necesitamos una casa digna para vivir y, hasta ahora, no tenemos respuesta por parte de las autoridades”, dijo Careaga.

El dirigente mencionó que desean reunirse con el titular del Indert, Horacio Torres, a fin de presentar sus reclamos y llegar a un acuerdo.

Los ciudadanos manifestaron que la medida regirá por tiempo indefinido hasta que puedan regularizar la situación de sus tierras.