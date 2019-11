Exigen que los parques científicos e industriales sean más que tinglados

Insaurralde explicó que un modelo a observar es precisamente el PTI del lado brasileño. Además de tener un sistema transparente, pues desde el 2005 publica sus estados financieros en la web con los detalles de cada proyecto, cuenta con una incubadora.

Apuntó que, según las respuestas provistas por la propia FPTI, cuatro empresas se han instalado en su predio, pero no pudo determinar cuántos empleos se generaron en este tiempo, ya que las firmas solo trabajan en la modalidad de arrendamiento. Al respecto, el técnico recordó que este parque tecnológico prometió que no iba a ser solo un “tinglado” para las compañías.

Remarcó que el PTI-PY ha generado solo cinco patentes en 10 años y apenas tres investigadores están acreditados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), siendo que contabiliza 200 funcionarios. Cuestionó que, desde su constitución y hasta la fecha, el organismo obtuvo USD 52 millones de financiamiento y alrededor del 70% fue destinado a sueldos y remuneraciones, sin tener la constancia de que esos pagos se destinaron a científicos e investigadores.

FUTURO. Insaurralde mencionó que, en el 2020, se proyecta la creación de dos parques tecnológicos más en Paraguay. Uno será financiado a través de una alianza público-privada (APP) en conjunto con la Cámara de Comercio Paraguayo Croata, en Concepción, por USD 8.600.000.

El otro, que implica fondos públicos, es el Distrito Digital impulsado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic) a través de la Agenda Digital; por USD 8.000.000. Este proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un préstamo a 24 años. Por consiguiente, resulta más que oportuno adoptar mecanismos de transparencia, enfatizó.

Destacó que la mayor proporción de los fondos del PTI-PY son suministrados por la Itaipú Binacional y por tal motivo debe rendir cuentas de su uso. En ese sentido, considera que es todo un hito para la transparencia de los recursos binacionales que la fundación haya respondido con su información financiera.

INACCIÓN. David Ocampos, ex diputado y ex ministro de la Senatic, había sido el artífice de la ley de parques industriales. Comentó que no comprende la falta de reglamentación y que se debe a la falta de acción del MIC. No obstante, aseveró que esto no impide que los parques puedan lograr sus cometidos.

En lo que se refiere a la gestión del PTI-PY, mencionó que la institución nunca ha trabajado de la forma esperada para alcanzar sus propósitos de innovación y transformación, ya que no creó los incentivos necesarios.

RESPUESTAS. Ante las críticas recibidas, las autoridades del PTI-PY manifestaron a ÚH que no pudieron asistir a la audiencia en Diputados por compromisos ya asumidos. Aseguraron que, desde su entrada en operación, la institución ha obtenido logros en varios proyectos y sigue trabajando en culminar otras propuestas.

Acerca del gasto, mencionaron que la entidad posee seis fuentes de recursos financieros. Las primeras dos provienen de la Itaipú y son destinadas estrictamente para el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura del parque, inclusive el pago de salarios. Sobre la falta de una incubadora de empresas, respondieron que se requiere una demanda sustentable de productos o servicios de base tecnológica para fomentar las compañías. Brasil sí cuenta con un mercado más amplio, apuntaron.



Paraguay tiene parques industriales y el PTI de Itaipú, pero sin grandes logros. La ley que reglamenta el sector es del 2013 y no fue reglamentada. Emprendedores piden un efecto real en la economía.