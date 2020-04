Exigen interpelar a Petta por condicionar entrega de kits

Debido a sus declaraciones en la que condiciona la entrega de kits de alimentos a cambio de completar tareas, pese a que muchos no acceden a plataformas virtuales, estudiantes secundarios reclamaron ayer ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado la interpelación del titular del MEC.

Además, critican su manejo en todas las crisis que afrontó la cartera estatal, como la falta de docentes por jubilaciones masivas dejando sin clases a miles de niños y jóvenes. La coordinadora ejecutiva de la Federación de Estudiantes Secundarios (Fenaes), Camila Giménez, reclamó la falta de apertura al diálogo que muestran las autoridades de la entidad educativa. “No pueden cercenar un derecho doblemente, el de acceder a la educación para todos los estudiantes en el sistema y al de la alimentación en plena crisis por el Covid-19”, expresó la joven ayer, en contacto virtual con representantes de la Cámara Alta. El pedido de interpelación fue en compañía de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy) y de la Organización Nacional Estudiantil (ONE), quienes criticaron igualmente las medidas arbitrarias de la cartera estatal. El ministro Petta y el viceministro de Educación, Robert Cano, indicaron ayer que pretenden entregar kits de alimentos si es que se completan las tareas como condicionante. Ambos aluden como ejemplo a seguir al programa Tekoporã, de transferencias condicionadas a la matriculación y vacunación de los niños para recibir fondos. En comunicación con los medios Petta aseguró que el docente le va a decir que solo si entrega las tareas hechas va a entregarle el alimento. Mencionó a la ley de alimento escolar para defender esta postura. Dijo que la misma establece que el almuerzo se le da cuando el niño concurre a la escuela, que “hoy día el niño no va a la escuela, la escuela fue a su casa, entonces el almuerzo va a su casa. Si la instrucción de una docente es hacé tu tarea.. y vos no hacés, evidentemente estás desertando vos al sistema educativo”, lanzó como ejemplo, defendiendo que el argumento tiene lógica. Ayer en Palacio de Gobierno el titular de la cartera educativa ratificó esta postura agregando que no son de la Secretaría de Emergencia Nacional, sino del MEC, por lo que deben controlar la realización de tareas. El viceministro Cano expresó que están buscando mecanismos para el control. Circuló en redes un comunicado de un colegio asunceno donde supuestamente ya aplicaban la medida. El documento fue desmentido por la directora de la institución.