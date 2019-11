Ex vicepresidente de Cristina, condenado a 5 años de cárcel

La Justicia argentina confirmó el fallo judicial que ordenaba la ejecución de la pena de cinco años y diez meses de prisión al ex vicepresidente kirchnerista Amado Boudou (2011-2015), de forma que abandona la prisión preventiva y comienza el cómputo de su condena. Así lo decidió el máximo tribunal penal del país suramericano, que rechazó por unanimidad un recurso interpuesto por la defensa del ex vicepresidente.

La defensa alegaba que, mientras la Corte Suprema no resolviera los recursos pendientes en el caso del ex vicepresidente, el tribunal oral no podía dar comienzo a la ejecución de la sentencia, ordenada el pasado 16 de setiembre, porque se “atentaría contra el derecho de inocencia” de Boudou. En ese sentido, la corte consideró “debidamente acreditada” la decisión del Tribunal Oral Federal 4, que en julio confirmó la culpabilidad de Boudou por “cohecho pasivo” y “negociaciones incompatibles con la función pública”, por los que cumple condena desde el 18 de febrero en la cárcel bonaerense de Ezeiza. Boudou y su socio José Núñez –condenado a 5 años y 6 meses de cárcel–, efectuaron negociaciones en beneficio propio y en perjuicio de los intereses del país, utilizando “empresas fantasmas y operaciones simuladas”. EFE