Ex titulares de MOPC detallaron grandes montos en sus DDJJ

Un total de 15 ministros de Obras Públicas y Comunicaciones pasaron por el Estado paraguayo entre 1998 y 2017, periodo de publicación de las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos que realizó la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, de estos 15 ex ministros, solamente hay publicadas a la fecha las declaraciones de seis, quienes mostraron gozar de buena salud económica.

En los últimos años del gobierno de Juan Carlos Wasmosy estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Gustavo Pedrozo Abbate, quien posteriormente fue electo senador por la ANR en el periodo 2003-2008. Su última declaración jurada publicada la realizó al dejar este cargo, con un patrimonio neto de G. 30.839 millones.

En sus declaraciones juradas presentadas en años anteriores (2003 y 2005) manifestó sus activos en dólares, contrario a lo que indica la ley que ordena dar detalles en la moneda local. Entre sus activos figuran depósitos en bancos de EEUU por un total de USD 3.570.340 (US Trust Company of New York, Chase - JP Morgan, Wachovia Bank), un total de ocho inmuebles con valores en dólares, cuatro vehículos, dos deslizadoras, Acciones en Ganadera B y P SA por USD 510.000, entre otros activos.

De los siguientes siete ministros de Obras Públicas que le sucedieron hasta agosto del año 2003, ninguno tiene publicada una sola declaración jurada, varios de ellos con escándalos por irregularidades en su gestión. Hablamos de los ex ministros Jorge Lamar Gorostiaga, Víctor Segovia Ríos, José Alberto Icho Planás, Walter Bower, Alcides Jiménez Quiñónez y Antonio Adam Nill.

Bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, asumió José Alberto Alderete, quien al dejar el cargo declaró un patrimonio neto de G. 4.386 millones. De su sucesor, Pánfilo Benítez Estigarribia, no hay publicadas DDJJ.

En el 2007 asumió Rogelio Benítez, quien posteriormente juró como senador por la ANR en el periodo 2008-2013, y luego logró ubicarse como titular de Copaco con el gobierno de Horacio Cartes, tiempo en que declaró un patrimonio de G. 1.540 millones en el 2016.

El actual diputado colorado Roberto González fue el último ministro del MOPC de Nicanor, pero no tiene DDJJ algunas publicadas.

En la era Fernando Lugo, su primer ministro fue Efraín Alegre en el 2008, quien luego volvió al Senado y en el 2013 declaró de patrimonio G. 654 millones. Con Federico Franco asumió el procesado y luego sobreseído hoy senador Salyn Buzarquis, que declaró G. 1.160 millones al salir.

Con Cartes estuvo Ramón Jiménez Gaona al frente, y el mismo dijo declarar G. 15.656 millones, pero en la CGR figura cero.