Ex titulares del PLRA piden zanjar la crisis partidaria

Tanto el ex senador Miguel Abdón Saguier como el ex presidente de la República Federico Franco coincidieron en señalar la necesidad de un diálogo amplio entre los actuales referentes del PLRA, de modo a zanjar la fuerte crisis partidaria que atraviesa esta nucleación. Tanto Saguier como Franco se desempeñaron tiempo atrás como titulares del Partido Liberal Radical Auténtico.

Para Saguier, la situación partidaria se soluciona de dos formas. Una, la del respeto irrestricto por parte de un sector liberal (llanismo ) a la línea partidaria emanada de la Convención, que es la de hacer oposición. La otra, la de la apertura por parte de la conducción del partido liderada por Efraín Alegre, quien debe promover el acercamiento al líder de la disidencia, liderada por el senador Blas Llano.

Para el ex senador y ex titular partidario, por más que exista una situación partidaria en la que externamente lo definan como crisis, a su entender el PLRA no está sin rumbo y sí tiene una línea trazada. “El partido tiene un rumbo, una línea, la cual fue trazada por su Convención, la cual fijó hacer oposición, hacer alianzas y aprobar todos los proyectos que beneficien a la sociedad en su conjunto, en particular a los sectores vulnerables”, manifestó.

Dijo que en este periodo la posición es que la bancada que representa al PLRA en el Senado apoye proyectos claves.

“Lo que más afecta al partido es que, sin entrar a detallar quiénes, salen de la línea del partido y se alían al Gobierno, y no para beneficio del pueblo sino para buscar ventajas personales”, acusó.

Apertura. Para Federico Franco, de hecho si se quiere pacificar, Alegre como titular partidario debe hablar con Llano. “Claro que hay que hablar con Blas Llano, por supuesto, es un hombre importante, un referente importante y además hoy es presidente de uno de los poderes del Estado, por supuesto que hay que hablar con él, inmediatamente”, dijo.

Dijo que a raíz de las posturas en el partido hoy están atomizados, entre la línea liderada por Efraín Alegre y por otro lado un equipo del Partido Liberal que está identificado con el oficialismo.