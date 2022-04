El ex titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Alberto Soljancic afirma que las autoridades no se comunicaron con él tras el ataque a su estancia, registrado el jueves pasado en la ciudad de Tacuatí.

"Absolutamente nadie (volvió a preguntar sobre el tema), ni le dijeron al encargado 'decile a tu patrón tal cosa', nada, nada, solamente preguntaron cuándo yo iba a ir por ahí (en la base de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). No se puso en contacto conmigo el jefe de Antisecuestro (Nimio Cardozo), solamente (personal) del batallón de Río Verde fueron", expresó.

El ganadero aseguró en conversación con Radio Monumental 1080 AM que no se pondrá en contacto con las autoridades porque "no fueron capaces de llamarme, ni nada". Dijo que tratará de buscar gente que vaya a quedar allá a reemplazarlo y que no irá por una temporada.

Comentó que ningún agente de la Policía Nacional fue a su propiedad para conversar con sus empleados, quienes fueron víctimas del ataque de los desconocidos.

"Los que hicieron la tarea y hasta ahora está resguardado (el establecimiento) y gracias a ellos quedó alguien, son cinco militares de la Fuerza de Tarea Conjunta, quienes comunicaron a la Fiscalía. Yo quisiera un informe que me den los militares o la Fiscalía, no un departamento de Policía donde hay tres soldados", expresó

Manifestó que la Policía Nacional "no puede solucionar robos" dentro de la ciudad de Tacuatí, en donde hay asaltos y crímenes todos los días.

Explicó que los desconocidos eran 20 personas, todos con pasamontañas, quienes llegaron a su propiedad a pie. Los hombres se robaron algunas pertenencias y encerraron a los trabajadores dentro, luego los amenazaron que si salían antes de cinco horas afuera iban a ser fusilados. Además destruyeron 35 cámaras de circuito cerrado.

Comentó, además, que los delincuentes les dijeron que volverían en ocho días y si uno de ellos permanecía en el lugar lo iban a matar y debido a esto todo el personal abandonó la propiedad.

"Me quedé sin ningún personal, ahora por suerte estoy mandando personal del Chaco", expresó.

No dejaron ninguna carta en el local del ataque.

Por su parte, el comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, descartó la participación de "grupos terroristas" en el ataque a la estancia.

“La zona es históricamente del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), pero hace cuatro años están sin actividades allí, ahora están más centrados hacia el Amambay. Todo se orienta a que se trataba de un grupo de abigeos", detalló a radio Monumental 1080 AM.