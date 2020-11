Ex pareja no la deja ver a su hija, pese a orden judicial

“Me robaron la vida, pensé que él me ayudaba por amor y su idea siempre fue arrebatarme a mi hija. Esa ayuda me llevó al matadero”, comenta entre sollozos Lucía (nombre ficticio), quien hace casi cinco meses no ve a su pequeña de seis años, porque su ex pareja no la deja hacerlo, pese a existir una orden de restitución por parte del Juzgado.

La mujer contó a ÚH que es oriunda de Ciudad del Este y que en el 2019 se trasladó a Asunción con su hija para estudiar pilotaje y se instaló en un departamento alquilado.

Detalló que la relación con el padre de la pequeña siempre fue buena, y que se quedaba con él –en la capital– durante sus cursos.

Sin embargo, el hombre, identificado como Óscar Jhon Harold Acosta Méndez hoy tiene una demanda por restitución, ya que al parecer se niega a entregar a la niña, pese a contar ya con la orden del Juzgado, de fecha 21 de octubre de este año, dictada por la jueza Teresita Cazal, de CDE. Lo que denuncia la madre es que el hombre alejó a la hija bajo engaños.

PESADILLA. “Todo fue bien hasta que empezó el tema de la pandemia. Yo me desespero porque no había buses de larga distancia y quería regresar a CDE. Me dice el papá de mi hija: ‘Podés vivir en mi casa’ –en Asunción– y después de dudar mucho, acepté”, explica.

Luego de la flexibilización de la cuarentena cuenta que intentó regresar a su ciudad y, al parecer, al hombre no le gustó la idea, ya que intentó supuestamente retenerla en la casa. “Dijo que iba a llamar a la policía por violación de la cuarentena –menciona Lucía–, pero después accedió y él mismo nos llevó a la parada”.

Después de unos días, el hombre llegó a Ciudad del Este, proponiéndole ver a la niña y sacarle a pasear. “Le dije que sí. Ese día ella lloró, no se quería ir y le dije que se vaya, porque él es su padre”. Lucía no sabía que era la última vez que la veía bien en estos últimos cinco meses.

Era mediados de junio cuando sucedió. Comenta que el sábado 13 él envía una foto de la niña, al día siguiente ya no envió fotos y Lucía comenzó a preocuparse. Según la denuncia, él le dijo que ya estaban por Asunción y que se iban a quedar unos días más. De acuerdo con la madre, ella llegó nuevamente a la capital a buscar a la pequeña y ahí él se negó a entregarle a la hija.

DENUNCIA. “El 17 de junio voy a la Comisaría 15 de violencia intrafamiliar y me acompaña una suboficial, pero él dijo que no abriría el portón”, recuerda entre lágrimas. Pese a eso pudo ver a la menor al otro lado de la reja. “Personalmente esa fue la última vez que la vi, después sus abogados me dejaron verle tres veces solo por videollamada”, señala.

Tras la denuncia por restitución en la Defensoría de la Niñez, llegó la fecha para hacer la audiencia, donde el hombre no se presentó, explica Lucía.

Acosta Méndez recibió ya muchas notificaciones para presentarse y hasta ahora no lo hizo.

“Cuando la jueza dio la orden que se me entregue a mi hija, yo estaba muy feliz, para mí era el día más feliz de mi vida, pero vinimos y ellos desaparecieron de la casa, eso hace dos semanas”, detalla desesperada.

Dice que solo esperan la denuncia por desacato que se haría la próxima semana. Ahora la mujer está siendo acompañada por activistas de la organización Ni Un Niño Más.

Desde ÚH tratamos de ponernos en contacto con uno de los abogados del hombre procesado y prófugo, Efigenio Lisboa, y este no respondió.