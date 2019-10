Ex ministros plantean ampliar déficit y blindar PGN de manoseo legislativo

Los ex secretarios de Estado contaron sus experiencias al frente del Equipo Económico Nacional y, a excepción de Barreto y Giménez, sus discursos se centraron en las “victorias históricas” que obtuvieron durante su gestión. No obstante, al final de sus alocuciones dejaron algunas recomendaciones para el proceso de reformas con vista al corto y mediano plazo.

César Barreto propuso elevar el límite del déficit fiscal del 1,5% al 2% del PIB, con lo que se podría ejecutar más proyectos de inversión y lograr un mayor desarrollo. El planteamiento de Barreto es que esa diferencia del 0,5% se utilice exclusivamente para obras bajo las modalidades llave en mano y alianza público-privada (APP), hasta que la deuda pública alcance el 30% del PIB, lo que consideró como un nivel recomendable.

Propuso además apurar el acuerdo automotriz con Brasil para incentivar a las industrias, eliminar la doble tributación y una reforma del gasto. No obstante, instó a que se priorice el consenso antes que un determinado modelo.

Santiago Peña, a su turno, recordó la situación vivida en el 2016 con el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2017 en el Congreso, situación que tras un aumento de los gastos rígidos y recorte a la emisión de bonos, entre otros, motivó al Ejecutivo a vetar totalmente el plan de gastos.

Peña remarcó que desde el sector privado están viendo una situación parecida a la de este año, con una batería de pedidos de ampliaciones que no condicen con la estimación de ingresos, lo que podría llevar al Gobierno a un nuevo veto. Por esto, planteó la posibilidad de restar atribuciones al Parlamento para evitar nuevos manoseos del presupuesto público.

Innovación. Para Lea Giménez, la predecesora de Benigno López y la única mujer que se sentó en el sillón ministerial, el crecimiento del gasto en los últimos años no fue acompañado con políticas sociales que resulten en un bienestar de la gente.

Señaló que se debe empezar a hablar menos del gasto y más de la inversión. Sugirió al Gobierno impulsar el uso de la tecnología y una mayor asignación para la capacitación de los recursos humanos, con lo que se lograría tener mejores instituciones.

Los ex ministros Germán Rojas y Manuel Ferreira rememoraron las primeras emisiones de deuda a nivel internacional y las ventajas que obtuvo el país con esas operaciones. El primero coincidió con Giménez sobre el uso de la tecnología y pidió a los actores políticos no “martillar” los cimientos económicos; mientras que Ferreira insistió en que la sociedad tiene que ponerse de acuerdo para algunas reformas y para avanzar en infraestructura.



Ministro tomó nota e insistió en prudencia

El titular de Hacienda, Benigno López, se mostró satisfecho y consideró como muy valiosos los aportes de los ex ministros para la agenda de reformas que impulsa el Gobierno.

Sobre la idea de aumentar el déficit, indicó que es analizable, pero que por el momento no está en carpeta. Refirió que si bien hay que mejorar la Ley de Responsabilidad Fiscal, también fue un freno importante para los gastos.

El ministro también aprovechó para insistir en el estudio del PGN 2020. Remarcó que no hay ingresos para cumplir con los aumentos.

Con respecto al aumento del déficit este año por la caída de los ingresos, dijo que todavía no hay una definición, pero que no se pediría autorización mediante una nueva ley.