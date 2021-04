Ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy van a juicio oral tras 7 años

Preliminar. Los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy (atrás), deberán afrontar juicio oral, según decidió el juez.

A más 7 años de haberse iniciado el proceso, finalmente los ex ministros de Agricultura, Enzo Cardozo y Rody Godoy, ambos del PLRA, afrontarán juicio oral y público, por un presunto desvío de G. 68.000 millones.

Esto, según resolvió ayer el juez de Garantías, Gustavo Amarilla, luego de tres días de audiencia preliminar en la causa. Rechazó todos los incidentes de las defensas de los procesados.

Además de Cardozo y Godoy, la encausada Maristela Azuaga, también afrontará juicio oral y público, conjuntamente con los dos procesados.

El fiscal Rodrigo Estigarribia se ratificó en su acusación por presuntos delitos de estafa y lesión de confianza en contra de los procesados.

Enzo Cardozo fue acusado por el supuesto desvío de G. 59.552.639.175 durante su gestión como ministro de Agricultura.

Mientras, al otro ex ministro Rody Godoy, se le acusa por el presunto desvío de G. 8.447.360.285. En total, el monto entre los dos ex ministros es G. 67.999.999.460.

En la causa, ya hubo varios condenados, en un primer juicio oral que se realizó sin la presencia de los ex ministros a raíz de que los mismos presentaron varios incidentes y recusaciones, lo que retrasaron el caso por varios años.

RECHAZOS. El juez de Garantías, rechazó los incidentes de prescripción de la acción penal, porque pasaron más de 6 años de la acusación, que data de setiembre del 2014.

Según el juez, hubo varios hechos que interrumpieron la prescripción, que hicieron que el plazo se reinicie desde cero, conforme la resolución.

Tampoco hizo lugar al sobreseimiento definitivo, debido a que para dictarlo debía valorar las pruebas, lo que son propias de un juicio oral.

Asimismo, rechazó la nulidad de la imputación porque supuestamente no se explica correctamente la conducta de los mismos. Para el juez sí hay un relato de los hechos.

Con respecto a la excepción de falta de acción por parte de la defensa de Enzo Cardozo; es decir, que la fiscalía no podía seguir el juicio porque había una imposibilidad porque no se pidió el desafuero del ex ministro como miembro del Consejo de la Magistratura, ni como parlamentario del Mercosur.

El juez rechazó este punto, porque alega que ya fue desaforado como senador, por lo que no hace falta que se haga lo mismo con el CM porque es integrante como senador. Además, lo del Parlasur es posterior a la causa.

Así, admitió la acusación, y elevó la causa a juicio oral, donde serán juzgados por los citados delitos.



Tres acusados con suspensión a prueba del procedimiento

El juez Gustavo Amarilla, con la venia del fiscal, admitió la suspensión condicional del procedimiento para tres de los procesados.

Así, los procesados Lourdes Meza y Alberto Riquelme, deberán donar G. 3 millones en forma mensual, por dos años al Hogar del Padre Aldo Trento, a través de la Fundación Fe y Alegría.

También, la procesada Mariela Fleitas, deberá donar la suma de G. 1.500.000 a la citada fundación, por el mismo plazo, conforme la resolución judicial.

En este caso, los tres acusados admitieron los hechos, a través de sus abogados defensores. El fiscal Rodrigo Estigarribia estuvo de acuerdo. Una vez que los mismos cumplan con las condiciones, quedarán sobreseídos.