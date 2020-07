Ex ministro Orué apelará fallo adverso

A través de su cuenta de Twitter, el ex ministro de la Niñez y la Adolescencia, José Orué Rolandi, se descargó contra el Ministerio Público y asegura que no existió daño patrimonial.

Orué fue condenado este viernes a cuatro años de cárcel por presuntas irregularidades en el programa Un vaso de leche. El abogado anunció que apelará la condena. Según la acusación y condena, se produjo un desvío de 3.642.442.072 guaraníes.

“No hubo daño patrimonial, pero el fiscal Rodrigo Estigarribia lo califica de grave, no existió daño patrimonial, por ende en el juicio la Fiscalía no pudo demostrar el daño”, expresó el ex ministro, quien sostiene que tiene una vida austera, sin lujos, que no posee casa propia ni automóvil.