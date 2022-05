Ex ministro de la Corte afirma que su juicio “es una farsa”

Los agentes de la Fiscalía aseguran que demostrarán “la abierta y grosera contradicción de los ex ministros, al admitir el estudio de un recurso de casación, supuestamente violando los preceptos legales”.

En su declaración, el ex ministro Víctor Núñez expresó ayer que la resolución en cuestión no constituye delito, ya que los magistrados no pueden ser ni siquiera investigados por sus opiniones cuando están en el ejercicio de sus funciones, en este caso en dictámenes.

“Este juicio es una farsa, no existe este delito, el reenvío no causa agravio, nosotros lo que hicimos es subsanar ese error del tribunal, era una sentencia infundada, violatoria de derechos”, afirmó Núñez en su declaración ante el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Yolanda Portillo, Héctor Capurro y Blanca Gorostiaga.

El caso data del año 2016, cuando los fiscales René Fernández, Luis Piñánez y José Dos Santos imputaron a Víctor Núñez y Sindulfo Blanco por presunto prevaricato. El hecho en cuestión tiene una pena de entre 2 y 5 años de cárcel y de 10 años en los casos más graves.