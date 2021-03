Ex ministro dice a la Corte IDH que juicio político fue para la reelección

El ex ministro de la Corte Bonifacio Ríos Ávalos acusó al ex presidente Nicanor Duarte Frutos de armar todo el juicio político en el 2003 para buscar su reelección vía enmienda, según dijo ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Además, declararon Jesús Fernández, hijo del fallecido ex ministro Carlos Fernández Gadea, y el ex diputado colorado Edmundo Rolón, ex presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja.

En la audiencia ante los jueces de la Corte IDH, los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ratificaron en la acusación contra el Paraguay presentada en octubre del 2019 para abrir el juicio.

Ríos Ávalos contó que en abril del 2003 Nicanor Duarte Frutos (actual titular de Yacyretá) ganó las elecciones. En junio, le citó para consultarle sobre cómo se debía hacer para la reelección, y le dijo que por la reforma constitucional.

Contó que después Nicanor le dijo que él vino para gobernar 25 años. Posteriormente, asumió en agosto, pero buscó otras opiniones que le dijeron que podía hacer vía enmienda, pero que debía tener una Corte que pudiera respaldar la enmienda.

Afirmó que luego le llamó al Palacio de López, donde le comentó que había prometido lugares a Yoyito (Franco), y a (Pedro) Fadul, y que necesitaba dos sitios en la Corte, y le pidió iniciar la reforma judicial, con lo que solicitó que renuncien los ministros Raúl Sapena, Jerónimo Irala y Felipe Santiago Paredes. Remarcó que se negó. Después le hicieron salir por otro lado del Palacio y que luego Nicanor comentó a la prensa que Ríos había aceptado hacer la reforma.

Ríos indicó que en un acto político Nicanor dijo que iba a pulverizar la Corte. En consecuencia, hicieron un pacto político, donde se prometió dos ministros para el PLRA, dos a la ANR, uno a Patria Querida y uno a Unace.

Fue así, afirmó, que luego le hicieron el juicio político donde le destituyeron a él y a Fernández Gadea, mientras que los otros cuatro ministros renunciaron.

Luego accionó ante la Corte, y que en diciembre del 2009 declararon inconstitucional el juicio político, pero luego destituyeron a los que firmaron el fallo. Incluso, que en el 2019 se admitió la aclaratoria y de nuevo se amenazó a la Corte.

OTROS. También declaró Jesús Fernández, que comentó también sobre el complot para reformar la Corte, y toda la persecución que sufrieron, luego del juicio político, debido a la estigmatización por haber sido echado por juicio político.

También habló de la forma en que se realizó el juicio político, donde violaron todos los derechos procesales, entre otras cosas.

Por su parte, el testigo Edmundo Rolón refirió que era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde llegaron las denuncias para el juicio político.

Explicó que habían quedado en correr traslado a los ministros, pero que no se les escuchó y se votó por el juicio, donde la votación fue de 79 a 1, ya que fue el único voto en contra. Citó declaraciones del entonces diputado Arístides Da Rosa, que decía que había un acuerdo político.