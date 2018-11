Ex ministra apoya que sector agro pague más, pero de forma gradual

En conversación con Radio Monumental, la economista se mostró a favor de aplicar mayor presión tributaria a un sector que aporta muy poco.

“Definitivamente cuando mirás por sector económico, el sector que menos contribuye es el sector agro y el sector sojero en particular. Pero cuando vos dividís entre exportadores y productores, en el caso particular de la soja definitivamente los agroexportadores”, manifestó.

No obstante, Giménez rechazó la propuesta que se aprobó en el Senado de forma general, y cuyo tratamiento en particular se aguarda para este jueves. El proyecto de ley plantea gravar un 10% a la exportación de granos de soja en estado natural.

Para la ex ministra, esto es “demasiado extremo” y constituiría en un “shock” en la economía. “A mí me afecta mucho porque no tenemos la capacidad técnica de hacer propuestas razonables que no estén cargadas de cuestiones ideológicas, sino más bien de cuestiones prácticas. Con esa visión habíamos establecido el Consejo Técnico Económico Tributario”, recordó.

Esta instancia había evaluado la posibilidad de incrementar el aporte del sector agro, pero mediante medidas graduales, señaló Giménez.

De hecho, durante su administración se insistió con la unificación del Iragro y el Iracis. “Nosotros tenemos que hacer los planteamientos basados en análisis de primer nivel”, señaló.

Esta instancia contemplaba la necesidad de una modernización total del sistema tributario, recordó.

“Les pido que tomen en cuenta cuál fue la visión de ese consejo porque ahí se hizo mucho trabajo relevante para una toma de decisión racional”, recalcó Giménez.

La propuesta de la unificación de los dos mencionados impuestos es un elemento para “equiparar las reglas de juego y no da una ventaja a un sector que hoy no necesita ventajas”.

Así también recordó la falta de claridad en los procesos de transferencia, lo cual involucra directamente a las multinacionales agroexportadoras.

Este consejo propone “varias cosas que no necesariamente van a causar un shock al sistema, sino que van a tener un impacto gradual y van a traer racionalidad y coherencia al sistema tributario, aparte de modernizarlo. Son cuestiones positivas que pueden generar ingresos adicionales sin causar un descalabro a un sector, que guste o no guste, es un sector clave para nuestro país”, concluyó la profesional.