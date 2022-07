Ex agente de la DEA: “EEUU puede pedir su extradición”

Fue al referirse a la situación del ex presidente y líder del movimiento Honor Colorado, luego de que EEUU lo haya nombrado como significativamente corrupto.

“El Departamento de Justicia no va a sentirse presionado porque tienen que tener evidencia, no van a hacer una acusación si no lo van a comprobar”, sostuvo.

Afirmó que las investigaciones no acaban con dicha denominación, ya que el Gobierno norteamericano tiene todas las herramientas para seguir investigando y pedir la extradición.

“Las evidencias serán revisadas por los fiscales federales, analizarán si es contundente para hacer una acusación formal; de hacerlo, en ese caso, podrán solicitar la extradición, es un proceso largo", manifestó y sostuvo que EEUU no lleva adelante ninguna acusación sin pruebas”, mencionó.

Señaló que con estas designaciones el Departamento de Estado “busca eliminar la corrupción en los países”. “Los Estados Unidos van a utilizar todas las herramientas que tienen en investigaciones para hacer acusaciones formales”, sostuvo.

“En este caso se habla que él obstruyó una investigación para protegerse y proteger a un amigo. Las informaciones vienen siempre del Departamento de Justicia”, agregó.

Estados Unidos acusó a Cartes de haber utilizado la presidencia de Paraguay para obstruir una investigación del crimen transnacional que involucraba a su socio. Esto le permitió al ex presidente participar en actividades corruptas, terroristas y otras consideradas ilícitas por Estados Unidos.

El viernes pasado el nombre de Horacio Cartes y sus hijos Juan Pablo, Sofía y Sol Cartes pasaron a formar parte de la lista. La designación en la lista implica la prohibición de entrada a ese país y no poder utilizar su dinero allí. El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, afirmó que el Gobierno de su país seguirá utilizando todas las herramientas para combatir la corrupción y adelantó que seguirán incluyendo a paraguayos en la lista de personas significativamente corruptas.