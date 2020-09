Ewan McGregor y Charley Boorman recorrerán Latinoamérica en una serie de TV

La serie se estrenará en Apple TV+ el 18 de setiembre y ha avanzado este martes su primer tráiler, que supone el regreso de esta pareja a los programas de viajes más de una década después de recorrer juntos Europa, Asia y África en Long Way Round (2004) y Long Way Down (2007).

En esta ocasión, Ewan McGregor y Charley Boorman viajaron en motocicletas eléctricas "para contribuir a la sostenibilidad del planeta", informó Apple en un comunicado.

En total, han recorrido 20.000 kilómetros y filmado durante 100 días en una ruta por la que han pasado 16 cruces fronterizos y 13 países, bajo la dirección de David Alexanian y Russ Malkin.

Long Way Up constará de 11 episodios que completarán la oferta documental del catálogo de Apple en su apuesta televisiva, después de los estrenos de Beastie Boys Story y Boys State.

Justo esta semana, la compañía confirmó que este año Mariah Carey dará la bienvenida a la Navidad con un programa especial retransmitido en todo el mundo por la tecnológica, que ha firmado un contrato con la cantante de la mítica y recurrente All I Want For Christmas Is You.

La compañía de la manzana ha fichado para el especial a un equipo con experiencia en retransmisiones como los Oscar y las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos, liderado por Hamish Hamilton y Roman Coppola.

Así, McGregor y Boorman se sumarán a un catálogo que concentra cada vez a más rostros populares de la televisión como Mariah Carey, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Keira Knightley y Reese Witherspoon.