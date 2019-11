Evo Morales vendía cocaína, según Bayly

Evo Morales, ex presidente de Bolivia, comercializaba cocaína con narcotraficantes de México, en particular con el Cartel de Sinaloa liderado por el Chapo Guzmán, según señaló el periodista peruano Jaime Bayly en su programa televisivo transmitido desde Miami, EEUU, en la noche del martes último.

Explicó que el ex mandatario controlaba una región cocalera en el país andino, en la zona de Chapare, y lideraba seis federaciones cocaleras, generando un significativo aumento del sembradío de la coca desde su legalización tras su asunción al poder en 2006. Según Bayly, el 94% de la producción de la coca se convertía luego en cocaína, la cual se vendía a los mexicanos, en particular a los del Cartel de Sinaloa, una famosa organización criminal mexicana. Agregó que el ex líder de este grupo, Chapo Guzmán, era su amigo. Bayly dijo que Morales ya no accederá a esos ingresos provenientes del narcotráfico y agregó que Morales vendía cocaína en los 80 al hoy extinto Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín.