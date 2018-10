Eventual subsidio del pasaje costará unos USD 6 millones

“Vamos a evaluar en su momento. Acá ya ven, mejores servicios para la ciudadanía. No es todo mala noticia. Vamos a evaluar en el equipo”, respondió el presidente Mario Abdo Benítez, luego de observar los nuevos buses de la empresa de transporte.

“No analizamos todavía si hay plata. Plata va a haber. Lo que haremos es el análisis adecuado dentro de la ecuación a ver cuánto impactará la evaluación del pasaje”, remarcó el jefe de Estado. Sobre el punto agregó: “Vamos a evaluar con tranquilidad”. Se aguarda una definición antes del viaje que realizará mañana rumbo a Taiwán.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Benigno López, manifestó que están siguiendo la evolución de la discusión. “Cae dentro de nuestra área porque vamos a tener que analizar conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas en el equipo económico o con los ministros. A los efectos de la suba del costo en Petropar”, apuntó.

Refirió que a eso apunta la discusión porque existen elementos externos que obligan a variar el precio y aumentarlo. Apuntó que están expectantes de los impactos y que prosiguen las conversaciones con el Banco Central del Paraguay para tener una posición en las próximas horas.

“La tendencia sería tratar de mitigar los efectos de la suba de alguna manera si es coyuntural y temporal. Depende de las condiciones. Si es coyuntural y momentáneo lo podríamos hacer. Si es con más prolongación en el tiempo y es para quedarse hay que analizarlo con más cuidado”, explicó.

López insistió en que hay que analizar la tendencia si es momentánea o más prolongada. “No hablé con los gremios todavía. Sería irresponsable dar los números. Eso está manejando el Ministerio de Obras Públicas”, apuntó.

El ministro de Hacienda apuntó que los recursos se tienen y que no es ese el problema. “El problema es si es una buena inversión. De si es o no temporal; o coyuntural. No es cuestión de falta de recursos”, sentenció.

Señaló que ya se tiene la experiencia de lo que sucede cuando no se acompaña el aumento del crudo y suba del dólar. “Se genera una pérdida importante en Petropar. Que al final es de todos. A consecuencia de eso tenemos un juicio en París de más de USD 300 millones”, comentó.

Billetaje electrónico para el 2019

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, manifestó que el billetaje electrónico está avanzando para su implementación en el 2019.

Refirió que los gremios de las empresas de transporte están de acuerdo con poner en marcha el sistema. “Hemos firmado la adenda con la empresa colombiana sin costo para el Estado hasta fin de año”, afirmó.

Sostuvo que en “90 días avanzarán en las etapas 4 y 5, que estaban pendientes, para finalizar el proceso para las dos empresas que en este momento están compitiendo”.

Manifestó que a partir de ahí se podría implementar el billetaje para el 2019.

“Esperamos que su aplicación sea gradual como corresponde. No puede ser traumática para el usuario. Estamos trabajando para tener todas las garantías”, puntualizó.