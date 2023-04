Euclides promete jubilación de amas de casa y pide igualdad

El presidenciable sostuvo que para garantizar el primer empleo a los jóvenes, se deberán utilizar los fondos de Itaipú y Yacyretá. Igualmente, dijo que la política de generación de trabajo irá de la mano de los proyectos de construcción de vivienda.

“Al joven hay que garantizarle su primer empleo y su primera vivienda con el dinero que se obtenga de las binacionales, pero una manera de activar la economía, en nuestra propuesta es muy clara. No me opongo a las grandes obras públicas, son necesarias para nuestra conectividad y para utilización de nuestras empresas, pero nosotros proponemos una política de vivienda de 30.000 viviendas al año que supone automáticamente 100.000 puestos de trabajo, porque se utiliza ladrillo paraguayo, teja paraguaya, madera paraguaya, carpintero paraguayo, electricista paraguayo, plomero paraguayo, jardinero paraguayo”, resaltó Euclides.

Aclaró que igualmente estas viviendas populares deben ser dignas y de buen gusto. “No un palomar, por eso hay que contratar a arquitectos que conozcan la administración inteligente del espacio, siempre alrededor de esa casa linda, por qué si sos pobre vas a tener una casa de mala calidad, no. Alrededor de esas casas hay una escuela, hay una comisaría, hay una farmacia, hay un shopping, hay todo, y eso mueve la economía”, señaló.

El candidato opositor propuso un proyecto innovador que tiene que ver con la jubilación de las amas de casa, pero aclaró que también serán incluidos los hombres jefes de hogar.

“Lo que se quiere satisfacer socialmente no es a la mujer o al hombre, sino al responsable de administrar la casa; la administración de la casa es una labor que debe ser compensada, no solamente moralmente gratificada, por eso es importante el aumento de la recaudación y la distribución inteligente de los recaudados y ahí también está la cooperación internacional. Me da igual que sea hombre o sea mujer, pero está claro que el 70% de las jefas, de cabezas de hogar, son mujeres, ¿quién es el hombre que se queda en su casa? Pocos son, y el que se queda en su casa, pues también será premiado. Acaso hoy día ya no tiene también derecho de paternidad del hombre en el sentido de quedarse a cuidar de su hijo. Nosotros tenemos que buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, ese es el profundo sentido del feminismo, como criterio político, impacto entre la mujer y el hombre por la vía de la igualdad y la igualdad es un concepto político, no es un concepto de género”, apuntó Euclides.

Sobre la incorporación de la mujer en espacios de poder, dijo que debe ser garantizada. “No solamente una cuestión de cuota aritmética. Una incorporación real y no es 50%, a lo mejor es más, o a lo mejor un poquito menos, pero lo importante es la reivindicación del género, la reivindicación de la mujer en la gestión pública, no en el reconocimiento moral; hay una serie de prejuicios, decir, por ejemplo, ‘no puede haber ministra del Interior’, por qué no, si en otra parte del mundo hay ministra de Defensa y ya tuvimos una experiencia de una ministra de Defensa y no le fue tan mal, vale decir entonces que nosotros tenemos que fomentar el acceso igualitario al mercado laboral y el derecho a la maternidad no es solamente el derecho a tener hijos, sino dedicarle mayor cantidad de tiempo por ley a la mujer con su niño, amamantarle como corresponde”, subrayó.

AUMENTO DEL SALARIO. Euclides anunció que si gana la presidencia aumentará el salario mínimo a G. 3 millones. “De más de 1.075.000 paraguayos de actividad económicamente activa, 563.227 no cobran el salario mínimo, solamente 513.000 cobran salario mínimo y un poquito más; por eso, nosotros proponemos unificar el salario mínimo legal a 3 millones de guaraníes, pero no en detrimento de las pymes que van a ser las favoritas del Estado en materia de gestión económica y ahí el Banco de Fomento debe dejar de ser un banco que es igual a la usura con acrílico. El 12% de interés, que ya es mucho, tarda una barbaridad para que se le otorgue el crédito al pequeño emprendedor, desesperación ya le da a los seis meses si no le das el crédito, y si le vas a acelerar el crédito le das un interés de 15 al 20%. Al presidente del Banco de Fomento, si yo me entero eso, lo saco a patadas del cargo, esa no es su función, sino fomentar justamente a las pequeñas y medianas empresas y eso supone gestión y compromiso político”, concluyó el candidato.

Euclides habla de la economía en El Candidato

Euclides Acevedo expone hoy sus ideas sobre economía en Telefuturo, dentro del ciclo de entrevistas El Candidato, en ocasión de las elecciones.

En entrevistas anteriores, los demás candidatos también expusieron sus proyectos. Tanto Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional, como Efraín Alegre, de la Concertación Nacional.

Fueron invitados los cuatro principales aspirantes, pero el colorado Santiago Peña rechazó todas las invitaciones.

Las entrevistas se realizaron de manera individual ante la imposibilidad de llevar a cabo un debate presidencial.