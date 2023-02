Euclides dijo que Efraín no le buscó y sigue en carrera

El ex canciller se ratificó en que su candidatura irá hasta el final y no piensa descabalgar. Esto en vista de que dentro de la Concertación, liderada por Efraín Alegre, esperaban un gesto para forjar la unidad y que la oposición llegue a una candidatura única, posibilidad que ya está descartada.

De hecho, Euclides aseguró que no recibió ningún gesto desde la Concertación para un acercamiento o diálogo que busque la unidad.

“Esta campaña no se acompañó de un intento de diálogo y de acuerdos políticos. No hubo una sola llamada, una sola comunicación, excepto de algunos amigos bienintencionados. Efraín Alegre jamás se acercó”, lamentó Acevedo.

El presidenciable rechazó además las afirmaciones de ciertos referentes de la Concertación quienes afirman que la dupla recibe financiamiento del presidente del Partido Colorado Horacio Cartes y son satélites de este grupo. Acevedo pidió además el apoyo de todos los republicanos, sean colorados, liberales o de cualquier otro color que quiera acompañar la propuesta presidencial de su movimiento.

“Invitamos a aquellos colorados que perdieron su coloradismo por una cúpula usurpadora, les queremos decir que en nuestro gobierno no habrá persecución de ninguna clase a los funcionarios por su credo o afiliación. Nosotros vamos a dignificar al funcionario público”, manifestó Acevedo.

Según aseguró el presidenciable debido a la crisis de representatividad en los partidos políticos, su receta podría ser la que atraiga a afiliados de las dos agrupaciones políticas tradicionales en las elecciones del 30 de abril. Dijo que dicha crisis también afecta al PLRA, por lo tanto, espera también recibir apoyo desde las carpas de ese partido. Euclides afirmó que dentro de su plataforma de seguridad se hace fundamental un Poder Judicial que funcione.

“Jamás se ha visto un Poder Judicial con esta crisis. Con este Poder Judicial no va a haber inversión y si no hay inversión, no hay desarrollo”, apuntó.

Jefe de campaña. En la conferencia de ayer se anunció que se le designó el senador Miguel Fulgencio Rodríguez como jefe de campaña, quien recibió con júbilo la designación. De acuerdo con Euclides esta decisión obedece a que tanto la Lista 10 como la Lista 40 (Frente Guasu) debe estar bajo una unidad de mando.



No hubo una sola llamada, una sola comunicación, excepto de amigos bienintencionados. Efraín jamás se acercó.

Euclides Acevedo,

candidato a presidente.