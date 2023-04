Euclides descarta descabalgar y llegará al 30

El presidenciable, Euclides Acevedo sostuvo que se encuentra abocado en una campaña “frenética, arrolladora, entusiasta y lleno de cariño popular” de cara a las elecciones generales del 30 de abril. Por lo tanto apuesta en llegar hasta el final.

Acevedo indicó que no está cerrado a los acuerdos políticos, siempre y cuando se coincida en cuestiones neurálgicas de Estado y principios. Al respecto, señaló que actualmente la oposición no ofrece una opción válida que no sea “más de lo mismo”.