Euclides afirma que sigue en carrera

Sin embargo, también reconoció que aún existen conversaciones con referentes de la oposición con miras a las elecciones generales del 30 de abril próximo.

“No están cerradas, las conversaciones existieron, existen, y creo que van a seguir existiendo, mucho más allá de las limitaciones que pone el Código Electoral (plazos). Aquí no solamente se tienen que considerar las cuestiones aritméticas, de si me sumo o no, de si va haber distracción de votos. Yo tengo contactos bastante directos con recusables de la Concertación, dentro del marco de la discreción, y hablamos de la necesidad de acordar porque no tenemos que perder de vista la crisis en la que se encuentra el país, y gane quien gane, va a necesitar del otro”, dijo.

Respecto a las críticas de Paraguayo Cubas, quien cuestionó su rol dentro de gobiernos colorados, respondió que el ex senador es un enemigo de la democracia al que ya le perdió la paciencia.