Etapa caliente y sin contemplaciones para la siguiente fase

La ceremonia del sorteo de las copas está prevista para mañana en la Conmebol. Entrará a jugarse en los bolilleros la “suerte” de los participantes a la siguiente fase en la Libertadores y Sudamericana. Para la primera, habrá un largo paréntesis, reiniciándose después de una semana finalizada la Copa América, que culminará el 7 de julio; en tanto, para la Sudamericana hay fechas marcadas para su continuidad, entre el 22, 23 y 24 de mayo los partidos de ida, y los de vuelta, el 29, 30 y 31.

Las etapas que vienen serán mucho más emocionantes y determinantes donde cualquier falla puede ser fatal, puesto que habrá clasificación directa con los que fueron de mayor regularidad, teniendo prioridad de definir de local los que lograron la primera posición en sus respectivos grupos y que sirve incluso para un posterior paso como beneficio deportivo. El mejor de todos fue Palmeiras, que igualó en puntaje con Cruzeiro, pero sacó diferencia de goles a favor. En tercera posición, también otro equipo brasileño, Internacional, y más abajo quedaron Cerro Porteño y Libertad, para la cuarta y quinta ubicación. Olimpia finalizó octavo en el ránking de los primeros, pero de todas maneras tanto los paraguayos como Boca Juniors (6º) y Flamengo (7º) medirán a los que ocuparon la segunda colocación en cada grupo y ellos son Nacional de Uruguay, River, Liga de Quito, Gremio, San Lorenzo, Paranaense, Godoy Cruz y Emelec, de Ecuador.Entre los 16 clasificados aparecen 11 equipos que ya han alcanzado el cetro máximo de la Libertadores y el más laureado de todos en cantidad es Boca Juniors con seis títulos; el último logrado por el cuadro argentino fue en el 2007 cuando disputó la final con el Gremio.Como es habitual en este tipo de ceremonias habrá invitados especiales y entre ellos Roque Santa Cruz; Pedro Geromel, de Gremio; Juan Fernando Quintero, de River, y una figura brasileña del balompié femenino.Otorga jerarquíaEn cuanto a la Sudamericana, los que avanzaron por Paraguay son Santaní y Sol de América. El primero dio el golpe en Manizales ante el Once Caldas estando en situación tan comprometida como ahora en el promedio en el campeonato paraguayo. La producción casera del conjunto dirigido ahora por Pablo Caballero sigue siendo discreta y necesita mejorar muchísimo para pelear la instancia que viene. En cuanto a Sol mejoró domésticamente bajo el mando de Javier Sanguinetti y se espera más internacionalmente.Está claro que no solo atrae lo deportivo para los participantes en las distintas copas, sino también el aporte económico que brindan ambas competencias y por esa recompensa se juegan.En el mítico DefensoresEl viejo estadio Defensores del Chaco se erigió en sede de la única final de la Sudamericana, a jugarse el sábado 9 de noviembre. Todo estaba previsto para que sea Lima, sin embargo, por decisión de la Conmebol se originó el brusco cambio que permitirá a Paraguay ser anfitrión de tan trascendental evento. Harrison, en tanto, anticipó que habrá mejoras en Sajonia y una de ellas es dotar de una mejor lumínica al escenario y repaso general en toda su estructura.De los más afamados en la Copa y que podrían disputar en Asunción la final aparecen Independiente, Corinthians, Atlético Mineiro, Peñarol y Atlético Nacional, aunque primero se debe hacer el camino.Examen para la AlbirrojaLa Selección Paraguaya tiene previsto un amistoso programado para el 5 de junio en Ciudad del Este frente a Honduras. El conjunto centroamericano registra sus dos últimos mundiales en el 2010 y 2014, teniendo tres participaciones en total, la primera en España 1982. Actualmente dirige a la representación hondureña el orientador uruguayo Fabián Coito, quien estuviera al frente de la selección Sub 20 de su país en el Sudamericano de Chile clasificando al Mundial de Polonia. Honduras también jugará un amistoso el 9 de junio ante Brasil, anfitrión de la Copa América.Por su parte, la APF hará saber mañana a la Conmebol la lista de 40 jugadores seleccionados por Berizzo quedando reducida a fin de mes a 23, que serán los elegidos oficialmente por el DT para el Sudamericano a iniciarse el 14 de junio.Aguardamos una buena convocatoria y con méritos para quienes se pondrán la Albirroja en tierras brasileñas. Es prueba clave para el futuro.