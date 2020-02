Estudiantes toman el colegio Lauro Raatz de Bella Vista

Ya el año pasado, los alumnos tomaron por varios días el local de estudios porque la directora no venía a cumplir con sus labores durante meses, supuestamente por enfermedad y el colegio quedó a la deriva, sin una cabeza responsable, Tras la manifestación de los alumnos, acompañados de sus padres, llegaron a la institución funcionarios superiores del MEC y mantuvieron reuniones con los alumnos y los docentes. Luego decidieron nombrar como encargada de despacho a la licenciada Yanni López, docente del colegio.

Con ello, se tranquilizaron las cosas y así terminaron el año lectivo 2019. Pero ahora los alumnos se enteraron que la directora Estela Noguera de nuevo fue puesta en el cargo, lo que motivó el enojo de los alumnos ya que la misma nunca más asistió a la institución. Y hace poco en la reunión que volvieron a mantener con autoridades del Ministerio de Educación, estas mencionaron que la profesora seguía enferma.

Lucio Ramírez, presidente de Centro de Estudiantes de Colegio Lauro Raatz, dijo que decidieron volver a tomar la institución porque sin aviso y de una manera arbitraria la reponen a la directora que todo el año pasado no vino al colegio bajo la excusa de estar enferma. “Nosotros nos manifestamos el año pasado en varias ocasiones tomando el colegio y mediante eso hubo una auditoria acordada por los padres, los docentes, los alumnos y los directores que vinieron del Ministerio. Entonces nos dijeron que una vez terminada la auditoria se tomaría una decisión y que comunicarían a toda la comunidad educativa, pero ahora para nuestra sorpresa le volvieron a reponer en el cargo a la señora Estela Noguera, que según nos dijeron en una reunión llevada a cabo en enero pasado, ella seguía enferma. No entendemos cómo las autoridades del Ministerio nombran a una persona enferma para que siga en el cargo, pero que seguramente no va venir a trabajar como lo hizo todo el año pasado, dejando al colegio a la deriva”, dijo Ramírez.

“Hicieron todo a escondidas de todos nosotros, toda la comunidad educativa a la que prometieron informar del resultado de la auditoria. No sabían ni la gente del Consejo de Educación de la Municipalidad, ni la comisión de padres, ni los alumnos, ni el intendente del distrito, ni el consejo de educación departamental. Lo hicieron calladito y eso está mal, para más no tenemos la seguridad que la profesora Estela venga a cumplir sus funciones, ya el año pasado dejó la institución a la deriva y si nosotros no nos manifestábamos, iba a seguir así”, dijo el titular del Centro de Estudiantes.