Estudiantes toman colegios para exigir juicio político al Ejecutivo

“¡Si nos organizamos echamos a todos!”, en medio de este eufórico cántico los alumnos del nivel secundario iniciaron desde tempranas horas la toma de colegios. Afirman que hasta que no haya destitución del Ejecutivo, no levantarán la medida.

Alejandra Orrego, representante del colegio Presidente Franco indicó que a través de una llamada telefónica, en el celular de un compañero, le ofrecieron hasta G. 1 millón para levantar la toma. No identificó quien sería, aseveró ayer durante la tarde.

Precariedad. “No solo cuestionamos el tener un Gobierno entreguista que vende nuestra soberanía. A todo esto antecede un montón de sucesos. En nuestro sector, el educativo, podemos exponer que iniciamos las clases con la falta de docentes (tras masiva jubilación) que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no previó, entrega irregular de kits escolar y necesidad de mejorar la infraestructura de varios entes”, aseveró a su turno Ana Ayala, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Técnico Nacional.

En el caso puntual de su colegio indicó la necesidad de crear una dirección de educación técnica en el MEC. “Hace varios años la educación media técnica es precarizada e ignorada. A causa de que no tenemos representatividad muchos problemas surgen porque entramos en la generalidad de decisiones del MEC. Lo manifestamos en una movilización anterior pero no recibimos respuesta. Eso es porque el Gobierno no se interesa por la educación”, expuso Ayala.

Las movilizaciones también se realizaron en facultades de la Universidad Nacional de Asunción como: Ciencias Sociales, Derecho y Filosofía. En esta última, los dirigentes estudiantiles aseguraron que las clases no serán afectadas.