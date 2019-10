Estudiantes soportan 40º de calor sin luz

“Ya vinieron a verificar electricistas, padres de familia, y no es aquí adentro. Hicimos el reclamo a la ANDE, pero hasta ahora no aparecen. La respuesta es que están cuatro cuadrillas y no dan abasto. Y eso que estamos en la lista de prioridades número dos en la zona”, relató la directora.

Los chicos tuvieron que dar clases en espacios alternativos o compartir sala en el área donde cuentan con el servicio de energía. Otros se refugiaron en la biblioteca. En esta institución son más de 1.000 alumnos.

La escuela Mariscal José Félix Estigarribia, en Reducto, es otro ente que está sin luz eléctrica. Ante esta situación las clases se desarrollaron bajo el tinglado del establecimiento escolar.

Este hecho afecta a cerca de 700 alumnos que acuden a esta institución.

“Los chicos no aguantan el calor. Salen a dar clases en el tinglado, pero no es lo mismo. La falta de luz acá es desde el lunes. Los directores dijeron que hablaron con los técnicos de la ANDE, pero hasta ahora no aparecen”, comentó una de las madres en contacto con Noticias Paraguay.

efectos. Esta misma situación se registra en la escuela María Auxiliadora, del barrio Villa Bonita, de Villa Elisa. La escuela tiene 1.024 niños. Algunos de ellos se desvanecieron y otros tuvieron sangrado de nariz a causa del calor, comentaron los padres de familia. Relatan que el corte de energía fue luego de una explosión de transformador en el barrio.

Los padres afirman estar preocupados por esta situación ya que la asistencia a la escuela, en estas condiciones, se vuelve insostenible para los niños. Pero no pueden faltar porque los trabajos prácticos y exposiciones se intensifican en este tiempo en que se aproxima la épocas de exámenes finales.

Por su parte, el director de Distribución de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Andrés Ramírez, dijo desconocer estos casos, sobre todo los de San Lorenzo. Aseguró que averiguaría con sus técnicos.

SERVICIO. Alimentadores de distribución en varios puntos de Asunción y área metropolitana quedaron fuera de servicio en estos días por el intenso calor.

La alta demanda de utilización de artefactos eléctricos en las jornadas con temperaturas extremas es una de las causas que generan el colapso de estos transformadores, según técnicos de la ANDE.

El calor sigue. El pronóstico para los próximos días anuncia que las temperaturas altas continuarán durante toda esta semana. Será a pesar de posibles precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas.



Las clases fueron bajo el árbol o compartiendo sala con otros grados en el bloque donde hay luz.

Fidelina Rodríguez,

directora Luis Caminos.