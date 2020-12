Estudiantes piden justicia para víctima de sextorsión

“Exigimos justicia para Margarita, estudiante de nuestra casa de estudios. Así como ella, hay muchas personas que son víctimas de sextorsión y se ven expuestas en todos los sentidos”, dice parte del comunicado que difundieron por las redes.

Las estudiantes se hicieron eco de una entrevista que la joven dio a ÚH, donde Benítez manifestó que a pesar de realizar la denuncia, no tuvo buena acogida por parte de las autoridades.

“El Ministerio Público no mostró mucho interés en investigar la denuncia, pues una asistente fiscal manifestó que ‘el caso no es tan grave, porque no hubo contacto físico’. Por ello, también exigimos que el Ministerio Público tenga una pronta respuesta ante estos casos y establezca procedimientos más específicos, porque el acceso a la justicia debe ser igual para todos y todas”, se lee en otra parte del comunicado, para luego agregar: “Como estudiantes de Derecho no descansaremos hasta que se haga justicia por cada caso denunciado en el que toda persona haya sido violentada en sus derechos”, concluyeron.

APOYO. Margarita agradeció el apoyo que está teniendo por parte de sus compañeros y afirmó que seguirá en su lucha hasta que se pueda detener a la persona que la estuvo extorsionando desde las redes sociales.

Destacó que luego de la publicación en los medios se comunicaron con ella desde el Ministerio Público para informarle de los avances de la investigación.

La joven tiene esperanza de que con los datos brindados a los investigadores se pueda llegar hasta la persona que la estuvo hostigando desde un perfil falso.

Desde hace unos meses atrás, la mujer recibió mensajes desde un perfil de Facebook con el nombre de Jeferson Thomson.

Entre los mensajes que recibió, llegaron a Margarita tres archivos de fotos, que ella había enviado a un hombre, dos años atrás, posando en ropa interior. La amenazaron que si no aceptaba un encuentro, las fotos serían viralizadas. Amenaza que después se cumplió.