Estudiantes aplazados habrían iniciado incendio en su colegio

En el siniestro intencional se quemaron totalmente las documentaciones de la institución, archivos, equipos informáticos, mobiliarios, kits escolares, entre otros elementos.

“Esto es para la directora de la escuela y colegio. Todos los alumnos que no pasaron de grado y las materias deben pasar para que no haya problemas, y no deben rendir otra vez, deben pasar de grado así nomás”, reza el escrito hecho a mano, con una mala ortografía, dejado en el lugar.

Por este mensaje se presume que el fuego fue provocado por aquellos alumnos o allegados de los mismos, que no aprobaron las materias y, por ende, no pasaron de grado en el 2021, debiendo rendir exámenes complementarios en este mes.

“Es una advertencia o seguiremos creando problemas”, se publica en el estado de WhatsApp de un joven, aparentemente estudiante del colegio, con la imagen del panfleto dejado frente a la institución educativa donde también funciona la Escuela Básica María Auxiliadora.

Autoridades educativas de la Supervisión Área 11 fueron al lugar, a fin de verificar todo lo que conlleva este siniestro, que se inició en la Dirección, donde se quemaron además libros, fotocopiadora, mobiliarios, kits escolares.

Según se observa, fueron rotos los cristales de la ventana tipo balancín para provocar el incendio.

Asimismo, las autoridades ya trabajan en un plan de contingencia para iniciar las clases el lunes próximo.

“Son cuantiosos los daños materiales y ahora estamos preocupados por la situación y vamos a ir viendo cómo solucionar con la Municipalidad y la Gobernación”, dijo el director Departamental, Ignacio Paiva.

Bomberos acudieron y lograron controlar el fuego antes de que consumiera más aulas. También la directora presentó la denuncia en la Policía y la Fiscalía para que se investigue el hecho.