Estricto control deja a varios brasiguayos varados en PJC

Según César Duarte, jefe del control migratorio en la capital del Amambay, “varios de ellos alegaban ser médicos o enfermeras para burlar los controles, ayer al ser requeridos de sus respectivas matrículas o credenciales, a varios de ellos se constataron que cumplen funciones administrativas y no médicas, el decreto presidencial es claro en ese sentido, solo médicos y enfermeras pueden salir o ingresar a nuestro país, de la misma forma aquellas enfermos crónicos que siguen su tratamiento también tienen vía libre, pero otros funcionarios de dependencia diferentes no están permitidos, si quieren salir le hacemos su salida pero ya no podrán volver durante el cierre de fronteras como estipula nuestro país”. Según las autoridades de Ponta Porã, durante la mañana de ayer un total de 40 funcionarios del Hospital Regional doctor José Simoes Neto no pudieron pasar como lo hacían anteriormente, cuestionando una vez la situación implementada por nuestro país, también resulta llamativo la cantidad de funcionarios públicos brasileños que viven en PJC. MC