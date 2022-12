Estrés, calor e intolerancia, un cóctel que dispara conflictos en el tránsito

Según estudios científicos, los efectos de las altas temperaturas, sumados a las largas jornadas laborales, repercuten no solo en la salud física, sino en la salud mental, sobre todo, en época de celebraciones de fin de año.

Un claro ejemplo es el caso del video divulgado en las redes sociales en el cual se observa el momento en el cual un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) fue arrastrado sobre el capó de un vehículo en la avenida Silvio Pettirossi y Mayor Fleitas, zona del Mercado 4 de Asunción, debido a que el conductor se negó a mostrar los documentos del rodado.

El siquiatra comunitario y antropólogo Agustín Barúa explicó los posibles causantes de la falta de empatía en la sociedad en los tiempos de fiestas navideñas.

“Fin de año tiene como una combinación de elementos en la cultura asuncena, por un lado, es una celebración de alegría obligatoria y no siempre esa alegría está latente en todas las familias, y eso genera un momento de tensión emocional. Estas fiestas son para un momento de reflexión y a veces no estamos acostumbrados al ejercicio reflexivo”, destacó el profesional.

Asimismo, agregó que las condiciones climáticas como el intenso calor es una variable predominante para generar estrés emocional.

“El hipercalor es una variable también, eso influye considerablemente en la salud mental colectiva social que tenemos. Todos en la misma sociedad vivimos en un clima de presiones acumuladas”, enfatizó Barúa.

Destacó que la sociedad debe dar mayor importancia a la salud mental, debido a que gran parte de las personas, sobre todo luego de la pandemia del Covid, quedaron con pérdidas de familiares y varios conflictos internos.

“La conflictividad en el tránsito tiene que ver con muchos factores porque no estamos cerca uno del otro, es decir, todos somos muy individualistas, estamos cansados, cada quien se encierra en su mundo de consumo y censurados de muchos derechos que no tenemos y por ese cúmulo de situaciones, nos sentimos muy mal, no contamos con recursos para tramitar la cercanía”, sostuvo.

El siquiatra destacó que actualmente la sociedad carece de capacidad de “tramitar la diferencia” de los demás.

“Como sociedad estamos perdiendo la capacidad de tramitar la diferencia y entonces, nos enojamos muchísimo, nos cerramos y nos atacamos y otro factor es que las redes sociales la potencian”, aseveró.

CRECEN CONFLICTOS. Por otro lado, el inspector superior Manuel Gamarra, encargado de Comunicación de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, refirió que la falta de tolerancia se acrecienta en estas fechas y que se presentan varios casos de conductores que se tornan prepotentes con los agentes de tránsito.

“En este diciembre se acrecienta la falta de tolerancia de los conductores hacia los agentes de la PMT, son muchos los factores y más aún, porque es un fin de año libre de pandemia y ya se presentaron varios casos de conductores que son violentos con los oficiales”, relató.

El inspector Gamarra recomendó a la ciudadanía en general, tener mayor conciencia vial y el respeto a las leyes correspondientes. “El inspector de tránsito está para orientar en la vía pública”, puntualizó.

Como sociedad estamos perdiendo la capacidad de tramitar la diferencia, entonces nos cerramos. Agustín Barúa, siquiatra comunitario.