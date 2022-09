Estrellas argentinas ofrecen espectáculos en Paraguay

Bajo dirección de José María Muscari, Casán estará al frente de una versión libre de la tragedia de Shakespeare, que se ambienta en una Roma antigua, con tecnología del presente, donde conviven unos hombres con ovarios y mujeres de pelos duros en los pechos que pelean por el poder de una nación. Amores escondidos y piadosas mentiras políticas componen la pieza que tiene en su elenco a Marita Ballesteros, Alejandra Radano, Malena Solda, Mario Alarcón, Mariano Torre, Mirta Wons, Vivian EL Jaber, Fabiana García Lago y Payuca.

Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden ser adquiridas a través de los puntos de venta habilitados de Ticketea y la web www.ticketea.com.py. El sector Oro cuesta G. 270.000, mientras que el Plata se podrá adquirir a un costo de G. 230.000 y el Bronce a G. 200.000.

Danza. De igual manera, la estrella argentina de la danza, el bailarín Hernán Piquín, llega a Asunción el próximo mes, para protagonizar el viernes 14, a las 21:00 y el sábado 15 de octubre, a las 21:30, igualmente en el Teatro Guaraní, el espectáculo en torno a la vida del vocalista de la emblemática banda Queen.

El show debe continuar lleva como título la propuesta protagonizada por Piquín, en torno a la mítica figura del rock, en la que se aborda su camino a la fama, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha entre los sentimientos encontrados, la codicia, la rebeldía, la aceptación y otros asuntos, que se desarrollan a través de 22 canciones de la legendaria agrupación.

Who wants to live forever, A kind of magic, Innuendo, Somebody to love, We are the champions, Under pressure, To much love kill you, I want to break free, Love of my life, Living on my own, Killer Queen, Bohemian Rapsody, Save Me, Don’t stop me now, In my defensa, Another one bits the dust, Barcelona, Show must go on y otro éxitos, integran la lista de clásicos que forman parte de la banda sonora de la pieza que ofrece una puesta en escena renovada, distinta a la ofrecida hace 10 años.

Las entradas pueden ser adquiridas a través de los puntos de venta habilitados de la Red UTS y mediante la web www.reduts.com.py, a un costo de G. 170.000 para el sector Bronce; G. 210.000 para el sector Plata; y G. 250.000, para el sector Oro.

La pieza protagonizada por Piquín cuenta con guion de Sergio Marcos, dirección coreográfica de Laura Cattalini, arreglos musicales del maestro Gerardo Gardelin y un elenco de 10 talentosos bailarines.

Espectáculo. El último artista en presentarse en Paraguay será el bailarín y coreógrafo Flavio Mendoza, que ofrecerá una única función del show Stravaganza, el viernes 4 de noviembre, en la Arena SND (Eusebio Ayala y R. I. 6 Boquerón), en celebración a los 10 años del espectáculo.

El show acrobático musical circense más exitoso del vecino país celebra una década con una exclusiva función en Asunción, en la que el público local podrá disfrutar de una magistral puesta en escena que combina todas las disciplinas del teatro moderno, como danza, acrobacia, canto, y actuación, con un alto contenido de humor, además de una especial fusión musical de ritmos vanguardistas y un gran despliegue tecnológico.

Con un elenco de más de 40 artistas en escena, Stravaganza 10 años supera con gracia a las anteriores versiones que de igual manera lograron gran destaque en el teatro argentino. Se trata de un espectáculo completo, vertiginoso y humano, que ofrece un poderoso mensaje de esperanza y amor por el prójimo.

Las entradas para el espectáculo ya se encuentran en venta y pueden obtenerse mediante los puntos habilitados de la Red UTS y el sitio web www.reduts.com.py, con una variedad de opciones: Gradería cuesta G. 115.000; Platea Sur y Norte se puede comprar a un costo de G. 145.000; VIP Lateral Sur y Norte, al igual que Palco Sur y Norte, que ascienden a G. 165.000.

Los sectores VIP también están habilitados a un costo de G. 245.000 para el VIP Platino; G. 325.000 para el VIP Prémium; y G. 525.000 para el VIP Stravaganza.



Moria Casán, Hernán Piquín y Flavio Mendoza visitarán Paraguay en las próximas semanas para ofrecer espectáculos que conjugan danza, música y teatro.



A saber

Espectáculo: Julio César.

Protagonista: Moria Casan.

Fecha: Viernes 30 y sábado 1 de octubre.

Lugar: Teatro Guaraní.



Espectáculo: El show debe continuar.

Protagonista: Hernán Piquín.

Fecha: Viernes 14 y sábado 15 de octubre.

Lugar: Teatro Guaraní.



Espectáculo: Stravaganza 10 años.

Protagonista: Flavio Mendoza.

Fecha: Viernes 4 de noviembre.

Lugar: Arena SND.