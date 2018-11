Fortalecido. Lucio Maldonado indicó en conferencia que esta situación no lo amedrenta.

“Esto es un boicot para sacarnos de las elecciones. ¿Qué necesidad tenemos nosotros como movimiento de adulterar las planillas si lideramos todas las encuestas? Somos los primeros que hemos iniciado una acción judicial, nuestro movimiento ha hecho una denuncia a la Fiscalía para llegar al fondo de la cuestión”.

sigue firme. Seguido, Lucio dejó en claro que no retrocederá en su ilusión de llegar a la presidencia. “Queremos comentar que nosotros seguimos en la lucha por la presidencia. Queremos jugar en la cancha, queremos ganar en la cancha y si nos toca perder, perder en la cancha, no de esta manera tan burda. No vamos a echar a perder la esperanza de la gente, queremos ir hasta el final con esto. Yo le desafío a Raúl Zapag que el 5 de diciembre nos enfrentemos voto a voto”.

Sobre la renuncia de Ramón Garay, Maldonado comentó: “Hemos pedido al doctor Garay, que era el encargado del tema legal y de la planilla, que dé un paso al costado ante esta situación y así también él lo ha considerado”.

Por otra parte, Javier Monges, candidato a vicepresidente social, cultural y de deportes amateurs, presentó ayer su renuncia al movimiento.