Estigarribia dice que podría encontrar sin fondos la Gobernación

Estigarribia dijo que dentro de sus prioridades está la de reactivar los centros de salud y las escuelas departamentales, programas para los que dijo “se necesita del apoyo del presidente electo”, quien es el que finalmente corta la torta transfiriendo el presupuesto.

“La Gobernación es muy dependiente del Ejecutivo, yo voy a gestionar las obras, las mejoras para el departamento que tenemos en mente, pero independientemente de eso el gobernador es un actor político importante, porque las intendencias fueron abandonadas por el gobernador en este periodo. Yo sé cómo voy a encontrar seguramente la Gobernación, con presupuesto cero, y voy a tener que jugar con lo que encuentre, por ejemplo reactivar todo lo que se ha desactivado y a partir de enero ver todo lo que se pueda hacer. Estoy confiado en que gestionando se podría dar”, reflexionó.

Sostuvo que una de las primeras cosas que va a hacer será reactivar los puestos de salud, las escuelas departamentales y trabajar en tema de transporte y seguridad, y oportunidades laborales.

Habló de habilitar una secretaría social para dar soporte a la gente más necesitada, que se encuentra en los diferentes asentamientos de la zona Central.

“Vamos a habilitar una secretaría de territorio social, porque hay asentamientos que no tienen absolutamente nada, son diferentes problemáticas y trabajar con las municipalidades y el Gobierno, se deben regularizar la mayoría de asentamientos”, exclamó.

Acotó que su primer desafío será político. Pidió que los legisladores de Central lo apoyen y no quieran perjudicar su gestión.

“Creo que tenemos que dejar de lado la política, quiero que me dejen trabajar, quiero trabajar con los 20 diputados, vamos a hacer un programa de educación, de salud, de seguridad, hoy la gente necesita acción, vamos a hablar con todos y buscar las coincidencias, vamos a poner nuestro granito de arena”, expresó.

Estigarribia dijo que el gobernador debe mejorar la calidad de educación de cada escuela departamental.

“Quiero presentar un proyecto de que por lo menos una o dos escuelas sean tecnologizadas, con internet, computadoras, tabletas, hoy el niño va con el kit escolar que tiene 40 kilos y el niño tiene 30 kilos, la educación debe ir mejorando y tecnologizando”, sostuvo.

PLRA. Estigarribia dijo que en caso de que le planteen involucrarse dentro de su partido tendrá que rechazar ofertas.

“Mi prioridad es el Departamento Central, voy a ayudar bastante al PLRA haciendo una buena gestión, la gente me eligió para ser gobernador, involucrarme paralelamente a la gobernación no voy a hacer, me desconcentra, hay mucha gente que puede llevar adelante el Directorio del PLRA hoy en día”, manifestó.

Sostuvo que la dirigencia del PLRA se debe renovar y que lo mejor sería que Efraín Alegre renuncie y dé oportunidad a nuevos liderazgos.

“En el 2013 teníamos 86 intendencias por ahí, 2018 teníamos 70, hoy en día 50, no hay respaldo, no hay Directorio, eso representa un peligro para los intendentes, si es que quiere a su partido tendría que dar un paso al costado y darle oportunidad a otras personas que no pertenezcan a ningún movimiento interno”, señaló. Entre sus propuestas está también la de habilitar un centro de salud mental.



Dependemos de lo que el Ejecutivo transfiera. Vimos predisposición del presidente electo y debemos dejar las diferencias.

Ricardo Estigarribia,

gobernador electo de Central.



Creo que la corrupción terminó por llevarle preso a él (Hugo Javier), nosotros vamos a seleccionar un muy buen equipo.