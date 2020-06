Estigarribia califica de “aberrante” el voto de diputados

El ex senador Hugo Estigarribia lamentó ayer la “decisión aberrante” de los diputados que votaron por despenalizar el falseamiento de las declaraciones juradas y afirmó que el presidente tiene que vetar la propuesta. “Si no veta, el defensor del Pueblo tendría que plantear una acción de inconstitucionalidad de la ley”, aseveró Estigarribia en conversación con Radio Monumental 1080 AM.