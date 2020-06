Esther Roa dice que también debería ser imputado Marito

“El presidente no es un ser superior ante una simple ciudadana como yo. Solo pido igualdad ante la ley. Aquí está la prueba, señora fiscala general del Estado, que el presidente Mario Abdo Benítez violó la cuarentena y puso en riesgo la salud de su gente. Hay aglomeración, no hubo distanciamiento y hubo contacto incluso de manos. No hay derecho que a mí me hayan imputado por protestar contra la corrupción y la impunidad y a Marito por ser presidente, no”, expresó en sus redes sociales, publicando los videos donde se ve a Marito en actos públicos con aglomeración de personas.

Roa fue imputada, junto a otros dirigentes, por el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz, tras la “Caravana contra la Corrupción y la Impunidad” organizada por la CACE a principios de este mes.

El juez Julián López admitió la imputación del fiscal por violación de la cuarentena sanitaria en el marco del brote del Covid-19. El magistrado citó a la abogada para el próximo lunes 22 de junio a las 09:30, a fin de llevar a cabo la imposición de medidas cautelares.

Roa sostuvo que la imputación es una forma de silenciar las voces y que seguramente le van a restringir la libertad y prohibir estar con sus compañeros de la comisión, con quienes vienen denunciando hechos de corrupción e impulsaron la destitución de autoridades. Varias organizaciones sociales y políticas se pronunciaron contra la imputación.