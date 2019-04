“Estamos preparados para seguir sumando”

“Estamos bien dentro de todo luego de la derrota que sufrimos, no fue lo que buscamos. La idea era seguir sumando y mantener el invicto, lastimosamente se nos fue de la mano”, comentó Benítez. “Ahora veremos la manera de hacer bien las cosas contra el puntero invicto. Hay que estar atentos en todas las líneas y esperamos conseguir los tres puntos”, agregó.

Rival motivado. “El equipo está preparado para seguir sumando y estar más cerca de Olimpia, que está bastante bien, llega motivado y tiene buenos jugadores, pero nosotros tenemos lo nuestro”, apuntó el atacante de 31 años.

Sobre cómo sería el juego ante el Franjeado, Benítez espera que se dé un encuentro atractivo y bastante abierto. “A Olimpia le gusta atacar y a nosotros también, así que iremos a buscar la victoria, pero con mucha responsabilidad e inteligencia”, señaló.

BUEN MOMENTO. Sobre su desempeño, dijo: “Me pone muy contento el haber mejorado. Los primeros 6 meses me costó bastante. Aún no me siento al 100%, pero de a poco me voy poniendo mejor”.

Las cifras

2 partidos hace que Libertad no le gana a Olimpia en Para Uno. La última vez fue el 0-3 por la fecha 9 del Apertura 2017. Luego, Olimpia venció en los dos juegos siguientes por 1-0.

6 goles suma el Pájaro Benítez en este Apertura, en el cual lleva disputados un total de 12 partidos. En total, desde su vuelta, a mediados del año pasado, suma 7 tantos en 24 juegos.